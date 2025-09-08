Facebook Instagram
Psiquiatra explica o que nos pode acontecer se dormirmos menos de 7 horas por noite

Especialista alerta para os riscos de dormir menos de sete horas por noite
IOL
Há 1h e 8min
Foto: freepik
Beber mais de um copo de água à refeição pode ser um mau sinal sobre a nossa saúde

Nunca consegue dormir as 8 horas diárias que é recomendado? O psiquiatra, especialista em neuroimagem e fundador das Amen Clinics, Daniel Amen, explica que dormir menos de sete horas diárias a longo prazo compromete a memória e provoca o chamado “nevoeiro mental”.

Em declarações ao jornal El Confidencial, o especialista garante que o cérebro necessita desse mínimo de sono para eliminar o 'stress e pensamentos' acumulados durante o dia, através do sistema glinfático, um processo que descreve como uma “lavagem noturna do cérebro”.

Ou seja, quem dorme menos de sete horas por dia tende a apresentar grande dificuldade de concentração, pensamentos mais lentos e confusos, sensação de cansaço, dores de cabeça e outros sintomas relacionados ao défice de sono, por não ter feito essa "lavagem noturna".

Para combater estes efeitos, o psiquiatra recomenda manter um horário regular para dormir, incluindo fins de semana, e limitar o uso de ecrãs antes de se deitar. Criar um ambiente favorável ao sono, com iluminação suave e temperatura adequada, também ajuda.

Em casos específicos, suplementos como melatonina, magnésio ou GABA podem auxiliar a relaxar, sempre sob supervisão médica.

Para quem sofre de pensamentos repetitivos antes de dormir, o psiquiatra propõe escrever num “diário de preocupações”, permitindo esvaziar a mente e até reescrever finais de pesadelos recorrentes, reduzindo o mal-estar e promovendo um sono mais tranquilo.

 

