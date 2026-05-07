Farmacêutica analisou creme anti-manchas da Mercadona. E esta foi a conclusão

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Os produtos de skincare acessíveis continuam a ganhar destaque entre os consumidores e, desta vez, foi um creme anti-manchas da Mercadona que chamou a atenção da farmacêutica Iolanda Pereira. A especialista analisou a composição do novo cuidado noturno da marca e considera que, tendo em conta o preço, pode ser uma opção “que vale a pena testar”.

Segundo a farmacêutica, a gama anti-manchas da cadeia espanhola foi recentemente reformulada e o novo produto apresenta uma combinação de ingredientes frequentemente utilizados em cuidados despigmentantes.

Entre os principais ativos destacados está a niacinamida, conhecida por ajudar a reforçar a barreira cutânea, uniformizar o tom da pele e reduzir manchas. A especialista refere ainda a presença de outros ingredientes associados ao combate da hiperpigmentação, como a arbutina, o ácido tranexâmico e um derivado de retinol.

No entanto, Iolanda Pereira deixa um alerta importante, pessoas grávidas ou com pele sensível devem evitar este produto devido à presença de derivados de retinol, ingrediente que pode causar irritação ou não ser recomendado em determinados contextos.

A fórmula inclui ainda outros componentes despigmentantes, como um nonapéptido e um derivado de vitamina C, ingredientes frequentemente associados à luminosidade e uniformização da pele.

Apesar da avaliação positiva da composição, a farmacêutica sublinha que nenhum creme elimina manchas sozinho. O uso diário de protetor solar continua a ser essencial para prevenir o agravamento da hiperpigmentação e potenciar os resultados de qualquer tratamento anti-manchas.

A especialista reforça ainda que a exposição solar sem proteção adequada pode comprometer totalmente a eficácia destes produtos, independentemente da qualidade da fórmula.