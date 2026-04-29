Uma em cada quatro pessoas têm fígado gordo, alerta SNS. Saiba o que é e como evitar

Uma em cada quatro pessoas sofre de fígado gordo, uma condição que tem vindo a aumentar de forma preocupante, segundo um alerta divulgado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). A informação foi publicada no Instagram do SNS e chama a atenção para a necessidade de prevenir esta doença, muitas vezes silenciosa.
O que é o fígado gordo?
O fígado gordo, também conhecido como esteatose hepática, resulta da acumulação excessiva de gordura nas células do fígado. Apesar de poder passar despercebido numa fase inicial, está frequentemente associado a hábitos de vida pouco saudáveis e pode evoluir para problemas mais graves.
Quem é mais afetado por esta condição?
De acordo com o site do SNS, esta condição é mais comum em pessoas com obesidade e diabetes, estando diretamente ligada a fatores como uma alimentação desequilibrada, o sedentarismo e o consumo de álcool. O problema não se limita aos adultos: também entre as crianças a incidência tem vindo a aumentar, sobretudo nas que apresentam excesso de peso.
Alguns estudos indicam que cerca de 5% das crianças têm fígado gordo, número que pode subir para entre 20% e 50% nos casos de obesidade infantil.
Quais são os principais fatores de risco?
Entre os principais fatores de risco destacados pelo SNS estão:
- Alimentação rica em gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados
- Consumo elevado de açúcares refinados
- Falta de atividade física
- Excesso de peso e obesidade
- Diabetes tipo 2
- Hipertensão arterial
- Colesterol e triglicéridos elevados
- Consumo excessivo de bebidas alcoólicas
É possível prevenir o fígado gordo?
Sim. Apesar do cenário preocupante, o fígado gordo é reversível, especialmente nas fases iniciais. A prevenção passa, sobretudo, pela adoção de um estilo de vida saudável.
O SNS recomenda uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, fruta, cereais integrais e proteínas magras, bem como a redução do consumo de açúcar, refrigerantes e produtos industrializados. A prática regular de exercício físico, a perda de peso gradual e o controlo de doenças como a diabetes ou a hipertensão são igualmente essenciais. Evitar o consumo de álcool, mesmo em pequenas quantidades, é outra das principais recomendações.
Que alimentos devem ser evitados?
Para proteger o fígado, há alimentos que devem ser evitados ou consumidos com moderação, como:
- Açúcares: doces, bolachas, refrigerantes e sumos de fruta
- Alimentos fritos: ricos em gordura e calorias
- Sal em excesso
- Pão branco, arroz e massa refinados
- Carnes vermelhas e processadas
- Alimentos ultraprocessados
O alerta do SNS reforça a importância da prevenção e da mudança de hábitos, numa altura em que o fígado gordo se assume como um problema de saúde pública cada vez mais comum.