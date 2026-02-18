Facebook Instagram

Especialista alerta: mudar o horário de sono ao fim de semana desregula o organismo

Dormir mais ao fim de semana não compensa as horas perdidas durante a semana
IOL
Há 1h e 47min
Dormir
Dormir
Foto: freepik
Dormir com ou sem meias? Especialistas explicam o que é melhor para o sono

Dormir bem não é apenas uma questão de quantidade, mas sobretudo de qualidade e regularidade. A especialista em microbiota Sara Marín deixou recentemente vários conselhos práticos para melhorar o sono, sublinhando que pequenas alterações na rotina podem ter um impacto significativo no descanso e na saúde em geral.

Citado pelo site AS, num podcast dedicado ao tema das hormonas e do bem-estar, a profissional explicou que um dos erros mais comuns está no horário das refeições, especialmente do jantar. Comer demasiado tarde pode interferir diretamente com a produção de melatonina, a hormona responsável por regular o sono. “A insulina e a melatonina são inimigas: quando uma está ativa, a outra não está”, afirmou. Ou seja, se o corpo ainda está focado na digestão, dificilmente conseguirá preparar-se para um sono profundo e reparador. A recomendação é simples: jantar até às 20h ou, no máximo, às 21h.

Outro ponto essencial é a regularidade dos horários de sono, inclusive ao fim de semana. Muitas pessoas tentam compensar as poucas horas dormidas durante a semana ficando na cama até mais tarde aos sábados e domingos. No entanto, segundo Sara Marín, essa estratégia pode desregular o ritmo circadiano, o “relógio biológico” do organismo. Se acorda habitualmente às 8h durante a semana e ao fim de semana só desperta perto do meio-dia, o corpo pode demorar até três dias a recuperar o equilíbrio.

A especialista reforça que dormir mais num único dia não compensa o défice acumulado. O organismo precisa de consistência para funcionar corretamente. Consolidar a memória, regular emoções, fortalecer o sistema imunitário e permitir a recuperação muscular são apenas alguns dos processos que dependem de um sono regular e de qualidade.

RELACIONADOS
Dormir com ou sem meias? Especialistas explicam o que é melhor para o sono
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono
“Dormir quatro horas é semelhante a ter bebido seis cervejas”: especialista alerta para os riscos da falta de sono
Fica sempre com sono depois de almoço? É isto que deve fazer para evitar a sonolência
Quer perder peso e não consegue? O problema pode estar na sua rotina de sono
Mais Vistos
00:03:54
1ª Companhia
Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado
tvi
00:01:05
1ª Companhia
Rui Freitas arrasta a asa à enfermeira Catarina e leva um redondo «Não!»
tvi
00:01:57
1ª Companhia
O início de uma amizade? Instrutor Marques pede a Filipe que lhe corte o cabelo
tvi
00:00:31
1ª Companhia
Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas
tvi
Destaques IOL
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Férias 2026
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Férias 2026
Sem sair da Europa, descobrimos uma praia com águas cristalinas e temperatura até 28 graus
Novidades
Capas de edredão bonitas e baratas? Há uma nova oportunidade a não perder no Continente
Mais Lidas
Vacinação
DGS e Infarmed vão ter de explicar reações adversas às vacinas
Famosos
Revelados detalhes acerca da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."
selfie
Alemanha
"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia
cnn
Guerra
Jovem roubou computador e iPad da NATO de hotel em Portugal para os tentar vender na embaixada da Rússia em Lisboa
cnn
Dois às 10
Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»
tvi
PSG
Luis Enrique: «Nunca vi nada assim, nem como jogador, nem como treinador»
maisfutebol