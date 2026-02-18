Especialista alerta: mudar o horário de sono ao fim de semana desregula o organismo

Dormir bem não é apenas uma questão de quantidade, mas sobretudo de qualidade e regularidade. A especialista em microbiota Sara Marín deixou recentemente vários conselhos práticos para melhorar o sono, sublinhando que pequenas alterações na rotina podem ter um impacto significativo no descanso e na saúde em geral.

Citado pelo site AS, num podcast dedicado ao tema das hormonas e do bem-estar, a profissional explicou que um dos erros mais comuns está no horário das refeições, especialmente do jantar. Comer demasiado tarde pode interferir diretamente com a produção de melatonina, a hormona responsável por regular o sono. “A insulina e a melatonina são inimigas: quando uma está ativa, a outra não está”, afirmou. Ou seja, se o corpo ainda está focado na digestão, dificilmente conseguirá preparar-se para um sono profundo e reparador. A recomendação é simples: jantar até às 20h ou, no máximo, às 21h.

Outro ponto essencial é a regularidade dos horários de sono, inclusive ao fim de semana. Muitas pessoas tentam compensar as poucas horas dormidas durante a semana ficando na cama até mais tarde aos sábados e domingos. No entanto, segundo Sara Marín, essa estratégia pode desregular o ritmo circadiano, o “relógio biológico” do organismo. Se acorda habitualmente às 8h durante a semana e ao fim de semana só desperta perto do meio-dia, o corpo pode demorar até três dias a recuperar o equilíbrio.

A especialista reforça que dormir mais num único dia não compensa o défice acumulado. O organismo precisa de consistência para funcionar corretamente. Consolidar a memória, regular emoções, fortalecer o sistema imunitário e permitir a recuperação muscular são apenas alguns dos processos que dependem de um sono regular e de qualidade.