Este ingrediente faz maravilhas à saúde e quase ninguém o coloca na sopa

São invisíveis e estão na IKEA: os protetores de colchão e almofadas que acabam com as camas frias

Os portugueses têm muitos motivos para se orgulhar dos seus hábitos alimentares e o consumo regular de sopa é certamente um deles. A maioria das famílias prepara-a em casa, sempre com uma boa variedade de legumes. Ainda assim, há um ingrediente básico da nossa cozinha que muitas vezes fica esquecido neste preparado: o alho.

Segundo o estudo“Potenciais benefícios do alho para a saúde com base em estudos de intervenção em humanos”, publicado em 2020 na National Library of Medicine dos EUA, este alimento comum poderá vir a ter um papel ainda mais relevante na medicina, graças ao seu potencial para oferecer múltiplos benefícios à saúde.

Para já, sabe-se que o alho possui propriedades anti-inflamatórias, contribui para a proteção cardiovascular, ajuda o fígado a funcionar melhor e até apresenta potencial anticancerígeno. E como o sabor se integra facilmente na sopa, é uma forma simples e eficaz de toda a família beneficiar das suas qualidades.

De acordo com o site especializado Medical News Today, estes são alguns dos principais benefícios do alho: