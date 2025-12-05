Este ingrediente faz maravilhas à saúde e quase ninguém o coloca na sopa

Os portugueses têm muitos motivos para se orgulhar dos seus hábitos alimentares e o consumo regular de sopa é certamente um deles. A maioria das famílias prepara-a em casa, sempre com uma boa variedade de legumes. Ainda assim, há um ingrediente básico da nossa cozinha que muitas vezes fica esquecido neste preparado: o alho.
Segundo o estudo“Potenciais benefícios do alho para a saúde com base em estudos de intervenção em humanos”, publicado em 2020 na National Library of Medicine dos EUA, este alimento comum poderá vir a ter um papel ainda mais relevante na medicina, graças ao seu potencial para oferecer múltiplos benefícios à saúde.
Para já, sabe-se que o alho possui propriedades anti-inflamatórias, contribui para a proteção cardiovascular, ajuda o fígado a funcionar melhor e até apresenta potencial anticancerígeno. E como o sabor se integra facilmente na sopa, é uma forma simples e eficaz de toda a família beneficiar das suas qualidades.
De acordo com o site especializado Medical News Today, estes são alguns dos principais benefícios do alho:
- Ajuda nas constipações: Pode reduzir a intensidade dos sintomas e minimizar o impacto no dia a dia.
- Ação antibiótica: A alicina, um dos seus compostos, combate infeções bacterianas, incluindo algumas resistentes a antibióticos.
- Coração e colesterol: Contribui para baixar o colesterol LDL (“mau”) e reduzir a pressão arterial.
- Proteção do fígado: Pode ajudar a prevenir danos hepáticos associados ao consumo de álcool.
- Gestão do peso: Pode apoiar a redução de peso, massa gorda e perímetro abdominal.
- Saúde cerebral: Os seus antioxidantes podem proteger a memória e atrasar o desenvolvimento de doenças como o Alzheimer.
- Ossos mais fortes: Melhora a absorção de cálcio e pode ajudar a prevenir a osteoporose.
- Prevenção do cancro: Alguns compostos do alho podem reduzir o risco de determinados tipos de cancro, especialmente os gastrointestinais.