Impulso de comer em momentos de stress? Saiba o que realmente está a acontecer

A chamada “ansiedade por comer” é um conceito errado e, por isso, impossível de tratar. A afirmação é de Juan Muvdi, psiquiatra de crianças e adolescentes, que defende que o impulso de comer em momentos de stress não é uma condição autónoma, mas sim uma manifestação de ansiedade geral.

Segundo o especialista, muitas pessoas confundem a vontade súbita de comer com um problema específico ligado à alimentação, quando, na realidade, a comida funciona apenas como um mecanismo de alívio emocional. “O que existe é ansiedade, e a alimentação surge como uma forma rápida de a acalmar”, explica. Por essa razão, tentar controlar apenas o comportamento alimentar acaba por ser ineficaz.

Juan Muvdi sublinha que algumas técnicas podem ajudar a reduzir o impulso imediato de comer, mas alerta que o foco deve estar no controlo global da ansiedade. Ao melhorar a gestão emocional, através de estratégias psicológicas adequadas, o sintoma tende a desaparecer de forma natural, sem necessidade de restrições excessivas ou sentimentos de culpa.

A mensagem do psiquiatra tem gerado forte adesão nas redes sociais, onde muitos seguidores reconhecem este padrão de comportamento. A recomendação é clara: em vez de combater o sintoma, é essencial tratar a causa emocional que está na sua origem.