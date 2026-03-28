Stress no trabalho prejudica o cérebro. Saiba como protegê-lo

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Um mito bastante difundido diz que o cérebro é como um computador que envelhece, tornando-se mais lento e deteriorando-se com o tempo. A neurociência moderna conta uma história diferente. O cérebro é um órgão vivo e adaptável que cresce — ou encolhe — em função dos hábitos e ambientes que experienciamos todos os dias.

Várias pesquisas mostram que a exposição prolongada às hormonas do stress — especialmente o cortisol — pode reduzir áreas-chave do cérebro. O stress crónico no trabalho tem sido associado à atrofia do tecido cerebral e à diminuição do volume total do cérebro. Além disso, níveis elevados de cortisol prejudicam o hipocampo, região responsável pela memória de longo prazo, e comprometem o córtex pré-frontal, que regula a atenção, a tomada de decisões e as funções executivas.

As consequências neurológicas não se ficam por aqui. O stress crónico também está associado a taxas mais elevadas de ansiedade e transtornos de humor, bem como à redução da flexibilidade cognitiva — a capacidade do cérebro de se adaptar, resolver problemas e mudar de perspectiva.

Mais preocupante ainda: pesquisas recentes sugerem que a exposição prolongada ao stress no trabalho pode aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, incluindo demência e Alzheimer.

A boa notícia: existem estratégias capazes de interromper o ciclo do stress e de preservar a saúde cerebral, segundo a Forbes.

1. Estabeleça limites claros para o horário de trabalho

Uma das formas mais rápidas de o stress crónico se instalar é quando o trabalho invade todos os espaços do seu dia. Desconectar-se mentalmente após o horário de expediente protege a saúde do cérebro. Estudos mostram que o distanciamento psicológico do trabalho está associado à redução do burnout, a uma melhor recuperação cognitiva e um maior bem-estar.

Proteger o cérebro começa com limites claros: fazer pausas ao longo do dia, encerrar o horário de expediente a horas definidas, limitar e-mails fora do horário de trabalho e criar momentos para que o sistema nervoso se recupere.

2. Interrompa o ciclo do cortisol com movimento

A atividade física é uma das formas mais eficazes de combater os efeitos biológicos do stress. O exercício reduz os níveis de cortisol, aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e estimula a libertação de substâncias protetoras, como o BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro), que ajuda a manter conexões neuronais saudáveis.

Um estudo de referência mostra que exercícios aeróbicos regulares reduzem a contração cerebral, aumentam o tamanho do hipocampo e melhoram a memória.

3. Priorize o sono profundo

É durante o sono que o cérebro se repara. O stress crónico tende a prejudicar os padrões de sono, intensificando a sobrecarga neurológica. Especialistas recomendam manter uma rotina regular de sono, reduzir a exposição a ecrãs antes de dormir e garantir um ambiente escuro e silencioso.

4. Reduza a exposição a ambientes de trabalho tóxicos

Se o stress vem de um chefe tóxico, assédio ou de uma cultura organizacional caótica, apenas meditar não resolve o problema. Sempre que possível, reduza a exposição, estabelecendo limites. Eliminar a fonte do stress crónico é, muitas vezes, a solução mais eficaz.

5. Treine o cérebro para sair do “modo de ameaça”

Quando o cérebro percebe uma ameaça constante — críticas, insegurança no emprego ou pressão elevada —, o sistema nervoso permanece em estado prolongado de “luta ou fuga”. Técnicas como mindfulness, respiração lenta e reestruturação cognitiva ajudam a levar o cérebro de volta a um estado mais calmo, melhorando a atenção, o controlo emocional e a tomada de decisões.

6. Fortaleça a sua rede de apoio

A ligação social é um dos principais amortecedores naturais do stress. Conversar com colegas de confiança, amigos ou mentores ajuda a regular emoções e reduz o isolamento frequentemente associado ao stress no trabalho.

Pesquisas em neurociência mostram, de forma consistente, que relações sociais fortes reduzem o cortisol e atenuam a resposta do corpo ao stress, protegendo o cérebro dos efeitos nocivos da pressão contínua.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.