“Acorda-se com mais energia”: especialista revela suplemento que ajuda a combater o cansaço e o stress em 1 mês

É normal, por vezes, sentirmo-nos mais cansados, sem energia ou com dificuldade em concentrar-nos, sobretudo quando o stress e as noites mal dormidas se acumulam. Mas nem sempre a solução passa por descansar mais.

Num vídeo partilhado no Instagram, o médico Alexandre Olmos, do Hospital Universitário Son Espases, em Palma de Maiorca, defende que o magnésio é um dos minerais mais importantes, e subvalorizados, para o equilíbrio físico e emocional. Segundo o especialista, a suplementação adequada pode transformar o bem-estar em poucas semanas.

“Em apenas alguns dias, os músculos relaxam, as cãibras desaparecem e começa-se a dormir melhor. Ao fim de duas semanas, nota-se menos ansiedade e uma mente mais clara. E, ao cabo de um mês, acorda-se com mais energia e maior equilíbrio emocional”, explica Olmos.

O magnésio participa em mais de 300 funções essenciais do organismo, desde a produção de energia à regulação hormonal, passando pelo funcionamento muscular e nervoso. Um défice deste mineral pode estar por trás de sintomas comuns como fadiga, insónia, irritabilidade e tensão muscular, de acordo com dados da Clínica Universidade de Navarra.

Nos últimos anos, o interesse pelo magnésio tem aumentado, especialmente entre pessoas que lidam com stress crónico ou rotinas intensas. Apesar disso, o especialista alerta que a necessidade de suplementação varia de pessoa para pessoa.

Para determinar com precisão as necessidades de cada organismo, o especialista sugere a realização de estudos epigenéticos, capazes de avaliar o estado celular, os níveis de inflamação e as deficiências nutricionais.