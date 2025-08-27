Farmacêutica avisa: nem todos devem tomar suplementos para bronzear

Em 2026 pode ter 44 dias de descanso gastando só 13 de férias. Saiba como

Foi uma farmacêutica quem lançou o alerta sobre os suplementos para bronzear. Sara Fernandes, especializada em cosmetologia, explicou num vídeo publicado no Instagram, que a maioria destes produtos contém beta-caroteno, uma molécula presente em alimentos como cenoura, tomate ou pimento.

Em quantidades obtidas pela alimentação, o beta-caroteno não representa perigo. Porém, em doses mais elevadas, como acontece na suplementação, pode acumular-se nas células da epiderme, conferindo à pele um tom alaranjado, resultado de um “bronze falso”, já que não estimula a produção de melanina, responsável pelo bronze natural.

A advertência é especialmente importante para fumadores: “Não é recomendado a quem seja fumador tomar este tipo de suplementação, porque o beta-caroteno nestas quantidades aumenta a probabilidade de cancro do pulmão”, sublinha a farmacêutica.

O conselho é simples: verificar sempre os rótulos e confirmar a segurança destes produtos junto de um profissional de saúde antes de os consumir.