Atenção: é isto que acontece quando corta alimentos em tábuas de plástico

Quase todas as cozinhas têm uma tábua de plástico para cortar alimentos, mas poucos percebem o que realmente acontece durante o corte. O criador de conteúdos @shpaholicc partilhou recentemente um vídeo no Instagram que revela um detalhe importante e pouco visível à primeira vista.

Ao cortar sobre uma tábua de plástico, a lâmina da faca não atinge apenas o alimento: corta também pequenas partículas da própria tábua. Com o tempo, essas lascas de plástico acumulam-se tanto na tábua como na faca, podendo passar despercebidas, mas representando um risco se forem ingeridas inadvertidamente.

O criador de conteúdos alerta para a necessidade de ter cuidado extra ao utilizar tábuas de plástico, especialmente quando já estão gastas ou com muitos cortes. Como alternativa, recomenda o uso de tábuas de madeira, que são mais duráveis e não libertam resíduos visíveis durante o corte, tornando a preparação de alimentos mais segura.