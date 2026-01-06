Facebook Instagram

Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário

O efeito invisível das tatuagens no corpo está a preocupar os cientistas
IOL
Há 2h e 37min
Tatuagens
Tatuagens
Foto: Freepik
Nunca beba café em jejum: especialistas explicam os riscos para a saúde

As tatuagens tornaram-se cada vez mais comuns, mas especialistas alertam que os seus efeitos no organismo podem ir além da pele. Estudos recentes indicam que as tintas usadas nas tatuagens interagem com o sistema imunitário de formas que ainda estão a ser estudadas, levantando novas preocupações sobre possíveis impactos na saúde a longo prazo.

Citado pelo site Science Alert, de acordo com a investigação científica, a tinta não permanece apenas no local onde é aplicada. As partículas de pigmento são reconhecidas pelo organismo como corpos estranhos e acabam por ficar retidas em células do sistema imunitário. Algumas conseguem mesmo deslocar-se através do sistema linfático e acumular-se nos gânglios linfáticos, estruturas essenciais para a defesa do corpo.

Outro ponto de alerta está na composição das tintas. Muitos pigmentos foram originalmente criados para uso industrial, como tintas automóveis ou plásticos, e podem conter metais pesados e compostos químicos potencialmente tóxicos. Certas cores, como o vermelho, o amarelo e o laranja, estão mais associadas a reações alérgicas e inflamações persistentes, que podem surgir meses ou até anos depois da tatuagem.

Há ainda indícios de que os pigmentos podem interferir com a resposta do sistema imunitário, incluindo a eficácia de algumas vacinas, embora os especialistas sublinhem que isto não significa que as tatuagens tornem as vacinas inseguras. O risco maior parece estar relacionado com a inflamação crónica e a exposição acumulada a estas substâncias ao longo do tempo.

Apesar de não existirem provas diretas de que as tatuagens causem cancro, os investigadores defendem mais estudos e uma regulamentação mais rigorosa das tintas. O alerta é claro: fazer uma tatuagem não é, para a maioria das pessoas, perigoso, mas não é isento de riscos. Informar-se bem, escolher estúdios certificados e estar atento a reações tardias continua a ser essencial.

RELACIONADOS
Nunca beba café em jejum: especialistas explicam os riscos para a saúde
Jantar depois das 21h e tomar o pequeno-almoço antes das 9h: um erro que pode custar caro à nossa saúde
Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos
Quase todos temos isto na cozinha e pode ser tóxico para a saúde, alerta médica
Comer depressa é pior para a saúde do que imagina. Os especialistas explicam porquê
Mais Vistos
00:06:04
Dois às 10
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”
tvi
00:09:40
Dois às 10
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”
tvi
00:09:40
Dois às 10
TVI avança desenvolvimentos sobre o desaparecimento de Maycon Douglas: “Há uma entrevista que levanta questões”
tvi
00:01:30
1ª Companhia
Inesperado. Instrutor Marques emociona-se: «Voltei a sentir»
tvi
Destaques IOL
Saude
Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário
Lojas
Atenção aos saldos: calças, vestidos e casacos de malha desde 2,99 euros na Mango
Dicas
Estes são os 4 produtos da Mercadona ideais para uma casa de banho limpa e bem cheirosa
Máquina de lavar
Atenção: não se esqueça de fazer isto à máquina de lavar a roupa uma vez por mês
Mais Lidas
Famosos
A reação que faltava! Mãe de Maycon Douglas quebra o silêncio
selfie
Dois às 10
Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado
tvi
Venezuela
EUA preparam-se para intercetar petroleiro em fuga ligado à Venezuela e sobre o qual a Rússia reclama jurisdição
cnn
Juniores
Juniores: Benfica reduzido a dez vence Sporting no Seixal
maisfutebol
Wegovy
Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade
cnn
Famosos
Novos dados: Maycon Douglas teve discussão na noite em que desapareceu
selfie