Hábito de estar sentado na sanita ao telemóvel pode acabar em cirurgia, avisa médico

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Levar o telemóvel para a casa de banho pode parecer um hábito inofensivo, mas, segundo o médico Ezequiel Silva, permanecer demasiado tempo sentado na sanita pode aumentar o risco de desenvolver doença hemorroidária e, em casos mais graves, levar mesmo à necessidade de cirurgia.

Num vídeo publicado no Instagram, o especialista alerta que muitas pessoas passam cerca de meia hora sentadas na sanita a utilizar o telemóvel, um comportamento que considera prejudicial para a saúde.

"Muita gente acaba no bloco operatório por causa de um hábito que tem todos os dias: levar o telemóvel para a sanita e ficar lá meia hora sentado", afirma.

De acordo com Ezequiel Silva, permanecer sentado durante longos períodos aumenta significativamente a pressão exercida sobre a região anal. Com o passar do tempo, essa pressão contínua pode favorecer o aparecimento de sintomas da doença hemorroidária.

"As semanas, os meses e os anos" a manter este hábito podem contribuir para o desenvolvimento do problema, explica o médico.

Para evitar complicações, o especialista recomenda que o tempo passado na sanita seja reduzido ao estritamente necessário.

"Três ou cinco minutos é mais do que suficiente, sem telemóveis e sem revistinhas", aconselha.

As hemorroidas surgem quando as veias da região anal e do reto ficam dilatadas e inflamadas, podendo provocar sintomas como dor, comichão, desconforto e hemorragia durante a evacuação. Embora muitos casos possam ser tratados com alterações nos hábitos de vida e medicação, as situações mais graves podem exigir intervenção cirúrgica.