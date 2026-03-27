Tem tensão alta? Estes são os alimentos que ajudam a baixar a pressão arterial, explicam especialistas

A tensão alta afeta milhões de pessoas em todo o mundo e continua a ser um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas. Especialistas alertam que, além de acompanhamento médico, a alimentação pode desempenhar um papel fundamental no controlo da tensão.

Citado pelo site Caracol Radio, especialistas explicam que incluir certos alimentos na dieta pode contribuir para uma melhor circulação sanguínea e ajudar a estabilizar os níveis de tensão. Entre os mais recomendados estão a aveia, a banana, a beterraba, o espinafre e o alho.

A aveia destaca-se pela sua fibra, que ajuda a regular as gorduras no organismo, enquanto a banana, rica em potássio, contribui para equilibrar os níveis de líquidos no sangue. Já a beterraba e o alho são conhecidos por favorecerem a dilatação dos vasos sanguíneos, facilitando a circulação. O espinafre, por sua vez, ajuda a manter as artérias flexíveis, reduzindo a resistência ao fluxo sanguíneo.

Apesar dos benefícios, os especialistas sublinham que a tensão alta pode não apresentar sintomas claros. Em alguns casos, pode manifestar-se através de dores de cabeça, cansaço ou visão turva. Quando os níveis são demasiado baixos, podem surgir tonturas, fraqueza ou até desmaiosManter uma alimentação equilibrada e estar atento aos sinais do corpo são passos essenciais para prevenir complicações e proteger a saúde cardiovascular a longo prazo.