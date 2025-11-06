Tem tensão alta? Estes são os alimentos que ajudam a baixar a pressão arterial

Este é o erro que toda a gente comete ao lavar a cara de manhã

A hipertensão é uma condição cada vez mais comum e que exige cuidados redobrados, pois pode ter consequências graves e afetar órgãos como o cérebro, os rins e os olhos se não for devidamente controlada. Para além da medicação, a alimentação desempenha um papel crucial na prevenção e no controlo desta condição.

De acordo com o site El Cronista, especialistas em nutrição destacam que uma dieta equilibrada pode ajudar a regular a pressão arterial e proteger a saúde cardiovascular. Entre os alimentos mais recomendados estão frutas e legumes frescos, como bananas, espinafres, brócolos, cenouras, tomates e abacates, que fornecem potássio, magnésio, fibra e antioxidantes. Cereais integrais, como aveia, quinoa e arroz integral, também ajudam a manter o coração saudável.

As leguminosas, como lentilhas, grão-de-bico e feijão-verde, são ricas em proteínas vegetais e minerais essenciais, enquanto peixes como sardinha, cavala e salmão fornecem ácidos gordos ómega-3 que reduzem a inflamação e protegem o sistema cardiovascular. Frutos secos e sementes, como amêndoas, nozes e sementes de girassol, bem como o azeite virgem extra e laticínios magros, completam a lista de alimentos aliados ao controlo da tensão arterial.

Por outro lado, é aconselhável moderar o consumo de sal, açúcares adicionados, gorduras saturadas, carnes vermelhas e molhos processados, que podem aumentar o risco de hipertensão. Pequenas mudanças na alimentação, privilegiando produtos frescos e naturais, podem ter um impacto significativo na saúde do coração e ajudar a manter a pressão arterial sob controlo.