É mesmo hipertensão? Muitos portugueses cometem este erro ao medir a pressão arterial

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A forma como a pressão arterial é medida em casa pode estar a levar a diagnósticos incorretos de hipertensão, alerta a cardiologista Tamara Pereira. Segundo a especialista, erros comuns na medição podem alterar significativamente os valores obtidos, levando algumas pessoas a acreditar que têm tensão alta quando, na realidade, os resultados podem não ser fidedignos.

A médica explica que este é um problema frequente na prática clínica e que muitos doentes chegam à consulta com medições feitas de forma incorreta, o que pode gerar ansiedade e até tratamentos desnecessários.

Um dos erros mais comuns é medir a pressão logo após comer, fumar ou consumir café. Nestes casos, recomenda-se esperar pelo menos 30 minutos antes de realizar a medição, para evitar alterações temporárias nos valores.

Outro erro frequente está relacionado com a postura. Cruzar as pernas durante a medição pode aumentar a pressão arterial, assim como utilizar aparelhos de pulso sem os colocar ao nível do coração. Sempre que possível, são recomendados os aparelhos de braço, considerados mais fiáveis.

A cardiologista alerta ainda que não se deve medir a pressão em momentos de stress, dor ou imediatamente após exercício físico, uma vez que estas situações podem provocar aumentos transitórios da tensão arterial que não refletem os valores reais.

Também a bexiga cheia pode influenciar os resultados, elevando temporariamente a pressão arterial e distorcendo a leitura.

Perante estes erros comuns, a especialista sublinha a importância de seguir corretamente as recomendações para garantir medições mais precisas e evitar falsos diagnósticos de hipertensão, uma condição que continua a afetar uma grande parte da população portuguesa.