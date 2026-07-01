Férias sem emails: cinco conselhos para desligar do trabalho

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As férias continuam a ser um dos principais momentos de descanso ao longo do ano, mas nem sempre impedem que o trabalho continue presente. Entre notificações, emails e plataformas colaborativas, muitos profissionais mantêm-se disponíveis mesmo fora do período laboral, comprometendo a recuperação física e mental.

Para contrariar esta tendência, a Eurofirms – People first reuniu um conjunto de recomendações destinadas a ajudar os trabalhadores a desligar durante as férias. A empresa defende que o descanso não deve ser visto como um privilégio, mas como uma necessidade para regressar ao trabalho com mais energia, foco e capacidade de decisão.

1.Preparar a ausência é o primeiro passo para conseguir desligar

Para que as férias possam cumprir plenamente a sua função de recuperação física e mental, a Eurofirms considera que a preparação da ausência deve começar ainda antes do início do período de descanso. Antecipar os temas em curso, delegar tarefas e responsabilidades junto dos colegas que assegurarão o acompanhamento do trabalho e clarificar previamente eventuais dúvidas contribui para uma transição mais tranquila e reduz a probabilidade de surgirem imprevistos durante as férias.

A comunicação clara da indisponibilidade é igualmente essencial: informar colegas, clientes e parceiros sobre o período de ausência, indicar contactos alternativos para situações urgentes e ativar mensagens automáticas de ausência contribui para gerir expectativas e diminuir a necessidade de permanecer constantemente disponível. Esta preparação reduz não só as interrupções durante as férias, como também a tentação de consultar regularmente o email.

2.Definir limites durante as férias potencia os benefícios do descanso

Numa altura em que a tecnologia permite estar permanentemente ligado ao trabalho, a empresa alerta para a importância de estabelecer limites claros durante o período de descanso. Sempre que possível, recomenda-se desligar notificações associadas ao email, plataformas colaborativas ou outras aplicações profissionais, criando espaço para uma verdadeira desconexão.

Ainda assim, cada profissional deverá encontrar o equilíbrio que melhor se adequa à sua realidade, uma vez que, para algumas pessoas, consultar ocasionalmente o email pode gerar menos ansiedade do que permanecer constantemente a imaginar o que poderá estar a acontecer.

Paralelamente, dedicar tempo a atividades de lazer, conviver com familiares e amigos, privilegiar momentos de contacto com a natureza ou simplesmente desacelerar, pode potenciar os benefícios das férias, promovendo o bem-estar emocional e estimulando a criatividade. Estes momentos assumem um papel fundamental na recuperação física e mental, permitindo regressar ao trabalho com uma perspetiva renovada.

3.Um regresso organizado ajuda a reduzir o stress pós-férias

Um regresso organizado ao trabalho pode fazer toda a diferença. Identificar previamente as prioridades para os primeiros dias após as férias e reservar algum tempo para reorganizar os temas pendentes contribui para uma reintegração mais gradual e menos stressante, reduzindo a sensação de sobrecarga frequentemente associada ao regresso à rotina profissional.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.