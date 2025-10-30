Sem cura possível, este menino com cancro fez um tratamento experimental. Está curado há um ano

Carro de corrida perde o controlo e atinge espectadores: dois irmãos de 9 e 12 anos não resistiram

Depois de todos os tratamentos convencionais terem falhado, incluindo quimioterapia e um transplante de medula, Lorenzzo Bom Costa, de 10 anos, recebeu uma última esperança: fazer um tratamento experimental no Hospital Israelita Albert Einstein, no Brasil.

De acordo com o jornal O Globo, Lorenzzo sofria de leucemia e foi incluído num estudo pioneiro que recorre à terapia celular CAR-T, uma técnica que modifica geneticamente células do sistema imunitário para que reconheçam e destruam as células cancerígenas.

Um ano após o procedimento, Lorenzzo encontra-se sem sinais da doença. Os médicos confirmam que o cancro está em remissão, e o caso é agora visto como um exemplo do poder transformador da ciência.