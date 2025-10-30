Facebook Instagram

Sem cura possível, este menino com cancro fez um tratamento experimental. Está curado há um ano

Após todos os tratamentos falharem, um menino de 10 anos com leucemia submeteu-se a uma terapia experimental inovadora e um ano depois, continua sem sinais da doença
IOL
Hoje às 10:40
Criança
Criança
Foto: freepik
Carro de corrida perde o controlo e atinge espectadores: dois irmãos de 9 e 12 anos não resistiram

Depois de todos os tratamentos convencionais terem falhado, incluindo quimioterapia e um transplante de medula, Lorenzzo Bom Costa, de 10 anos, recebeu uma última esperança: fazer um tratamento experimental no Hospital Israelita Albert Einstein, no Brasil.

De acordo com o jornal O Globo, Lorenzzo sofria de leucemia e foi incluído num estudo pioneiro que recorre à terapia celular CAR-T, uma técnica que modifica geneticamente células do sistema imunitário para que reconheçam e destruam as células cancerígenas.

Um ano após o procedimento, Lorenzzo encontra-se sem sinais da doença. Os médicos confirmam que o cancro está em remissão, e o caso é agora visto como um exemplo do poder transformador da ciência.

RELACIONADOS
Carro de corrida perde o controlo e atinge espectadores: dois irmãos de 9 e 12 anos não resistiram
Famosa cantora brasileira estava a atuar em Portugal quando familiar morreu no parto. Bebé também perdeu a vida
Turista falhou regresso a navio de cruzeiro e acabou por morrer em ilha deserta
Já há uma análise ao sangue que deteta mais de 50 tipos de cancro (e antes de haver sintomas)
Ter tatuagens aumenta o risco de ter este tipo de cancro? Saiba o que dizem os especialistas
Cancro da próstata? Nunca ignore estes sintomas
Mais Vistos
00:01:38
Secret Story
«Hoje é o grande dia»: Liliana ‘agarra’ em Pedro e Marisa assiste a tudo. Veja a reação
tvi
00:01:19
Secret Story
Após chamar Pedro, Liliana arranja-se e Marisa atira: «É preciso ires com essa racha?»
tvi
00:05:55
Secret Story
Marisa Susana diz que Marisa carregou no segredo de Pedro «para tirar o foco» e a cara dela diz tudo
tvi
00:05:11
Secret Story
Liliana em choque com convite de Pedro Jorge: «Porque é que tinhas esse desejo por mim?»
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Famosa cantora brasileira estava a atuar em Portugal quando familiar morreu no parto. Bebé também perdeu a vida
Lojas
Mercadona abre nova loja já a 27 de novembro. Revelamos onde
Dicas
Esta é a melhor forma de lavar a máquina de lavar por dentro. Só precisa de um ingrediente
Dicas
Secar a roupa nunca foi tão fácil: o segredo está na máquina de lavar e numa simples toalha
Mais Lidas
Cafe
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Marisa
Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende
FC Porto
OFICIAL: FC Porto assina contrato profissional com João Brito
maisfutebol
Bruna Gomes
Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho
Lojas
Mercadona abre nova loja já a 27 de novembro. Revelamos onde
Dicas
Estores sujos? É assim que deve limpá-los para os deixar como novos