Lavar caixas plásticas tipo tupperware na máquina da loiça faz mal à saúde?

Muitos de nós temos o hábito de colocar os tupperwares na máquina de lavar a loiça. No entanto, um estudo recente alerta que este hábito pode estar a libertar micro e nanoplásticos que acabam nos alimentos e, potencialmente, no organismo.

A página de Instagram ABC Lifestyle partilhou recentemente uma investigação que alerta para os possíveis riscos de lavar recipientes plásticos, tipo Tupperware, na máquina da loiça.

O estudo do Dr. Elvis Okoffo, investigador associado na Universidade de Queensland, analisou o que acontece quando plásticos domésticos são submetidos a processos químicos, térmicos e abrasivos na máquina de lavar louça. Apesar de os recipientes serem indicados como “próprios para máquina”, os resultados foram surpreendentes: num único ciclo de lavagem libertam-se cerca de 920.000 micro e nanoplásticos, o que equivale a 33 milhões de partículas por ano. Os recipientes de polipropileno, muito usados em take-away, foram os que mais libertaram partículas.

Os microplásticos são fragmentos muito pequenos de plástico, enquanto os nanoplásticos são ainda menores, mil vezes menores que um micrómetro. Estes podem acabar na comida, especialmente se o plástico for aquecido, libertando também plastificantes, substâncias adicionadas para dar flexibilidade ao material.

Embora ainda não haja evidência concreta sobre os efeitos na saúde humana, os investigadores aconselham cautela. O Dr. Jordi Nelis, da Universidade James Cook, recomenda evitar aquecer alimentos em recipientes de plástico e optar por alternativas como vidro, cerâmica ou aço inoxidável.

O Dr. Okoffo partilha a mesma opinião, afirmando que eliminou gradualmente o uso de plásticos na sua vida diária, substituindo-os por recipientes de vidro e garrafas de aço inoxidável.