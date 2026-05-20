Vanessa Martins fez intervenção estética e mostra o resultado. Saiba o que é uma blefaroplastia

Nem salmão nem atum: há um peixe rico em ómega-3 e com menos mercúrio

Nutricionista partilha receita de um sumo natural que ajuda a estimular o colagénio e melhorar a pele

A influenciadora digital Vanessa Martins revelou aos seguidores que se submeteu recentemente a uma blefaroplastia, uma intervenção estética realizada na zona dos olhos, e decidiu mostrar todo o processo de recuperação através de vários vídeos publicados no Instagram.

Segundo explicou, a criadora de conteúdos gravou diariamente a evolução durante a primeira semana após a cirurgia e continuou depois a acompanhar o resultado mês após mês. “A evolução é notória, dia após dia, e a recuperação facílima”, escreveu.

Vanessa Martins confessou ainda que queria fazer esta cirurgia há vários anos, mas que o receio da recuperação e do resultado final acabou por adiar a decisão. “Não tinha coragem, tinha medo de não gostar ou de sofrer muito. E a verdade é que não dói nada e a recuperação é muito tranquila”, partilhou.

A criadora de conteudos garantiu que nunca sentiu dores e explicou que, sete dias depois da cirurgia, já conseguiu voltar a maquilhar-se para disfarçar algumas marcas da recuperação. Apesar do inchaço e das nódoas negras demorarem algum tempo a desaparecer totalmente, afirmou que conseguiu continuar a fazer a sua vida normal, tendo apenas o cuidado de usar chapéu para proteger a zona do sol.

Segundo a CUF, a blefaroplastia é uma cirurgia estética ou funcional realizada nas pálpebras superiores e/ou inferiores, com o objetivo de remover excesso de pele, bolsas de gordura e sinais de envelhecimento na região dos olhos. O procedimento é frequentemente procurado para melhorar o aspeto de olhar cansado, podendo também, em alguns casos, ajudar a melhorar o campo de visão quando existe excesso de pele nas pálpebras superiores.

A recuperação varia de pessoa para pessoa, mas é habitual surgirem inchaço e hematomas temporários nos primeiros dias após a cirurgia. Ainda assim, trata-se de uma das intervenções estéticas mais realizadas na zona do rosto.

No final do texto partilhado, Vanessa Martins deixou uma conclusão clara sobre a experiência: “Se soubesse, já tinha feito há mais tempo.”