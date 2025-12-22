Diga adeus à gripe: esta fruta tem 30 vezes mais vitamina C do que a laranja

Não gosta de chá? 5 especiarias para juntar ao café e ter mais saúde

Com a chegada do frio, as constipações e gripes tornam-se mais frequentes, e muitas pessoas recorrem à vitamina C para reforçar o sistema imunitário ou recuperar mais rapidamente. Embora laranjas e tangerinas sejam escolhas populares, existe uma fruta que as supera em conteúdo de vitamina C: a acerola.

De acordo com a base de dados FoodData Central, dos Estados Unidos, 100 gramas de acerola fornecem 1.677 mg de vitamina C, ou seja, 2796% da Dose Diária Recomendada (DDR). Para comparação, a laranja oferece apenas 53 mg por cada 100 gramas.

Para além da vitamina C, a acerola contém poucos hidratos de carbono e calorias (32 kcal por 100 g), 0,4 g de proteína, quase nenhuma gordura e sem colesterol. Entre os minerais, destaca-se o potássio, essencial para a saúde cardiovascular, e pequenas quantidades de cálcio, ferro e magnésio.

Como consumir acerola em Portugal

Originária das Antilhas, América Central e norte da América do Sul, a acerola está disponível em Portugal principalmente em polpa congelada, em supermercados como Auchan ou El Corte Inglés, por cerca de 10€/kg. Também pode ser encontrada em pó, cápsulas ou comprimidos, e alguns sumos já incorporam a fruta nos seus produtos.

O papel da vitamina C

A vitamina C é conhecida pelo seu efeito antioxidante e pela importância na função imunitária. Segundo o National Institutes of Health dos Estados Unidos., o seu consumo pode reduzir a duração da constipação em até 8% nos adultos e 14% nas crianças. Para além disso, contribui para a produção de colagénio, ajuda na absorção do ferro e participa no metabolismo proteico e na regeneração de outros antioxidantes, como a vitamina E.

Com tantas propriedades e facilidade de consumo, a acerola revela-se uma excelente aliada para fortalecer o organismo durante os meses mais frios.