Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina

O cansaço constante e a falta de energia podem ter origem na falta de um nutriente essencial ao bom funcionamento do organismo
IOL
Há 3h e 29min
Cansaço Foto: Pexels/ Andrea Piacquadio
Cansaço Foto: Pexels/ Andrea Piacquadio
Sente-se cansado e sem energia? Por vezes, a falta de certos nutrientes pode ser a principal causa do cansaço constante, da falta de concentração e até do stress. Um dos mais importantes é a vitamina B12, um nutriente essencial para o bom funcionamento do corpo e que muitas pessoas têm em défice sem se aperceberem.

A vitamina B12, é fundamental para a formação dos glóbulos vermelhos, para a síntese do ADN e para o equilíbrio do sistema nervoso. Quando os níveis estão baixos, o corpo começa a dar sinais: fadiga persistente, fraqueza muscular, tonturas, irritabilidade e até uma sensação de “mente nublada” são alguns dos sintomas mais comuns.

De acordo com o site A24, esta vitamina encontra-se quase exclusivamente em alimentos de origem animal, como carne, fígado, peixe (salmão, atum, sardinhas), ovos e lacticínios. Para quem segue uma dieta vegetariana ou vegana, a melhor opção é consumir alimentos fortificados, como bebidas vegetais ou cereais enriquecidos, ou recorrer a suplementos recomendados por um profissional de saúde.

Embora a dose diária necessária seja pequena, a presença da vitamina B12 é indispensável para manter a energia, a boa disposição e o equilíbrio do organismo. 

Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina
