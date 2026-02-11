Facebook Instagram

Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose

Estas vitaminas são essenciais para manter a estrutura óssea saudável e garantir que o colagénio seja produzido de forma eficiente
IOL
Ontem às 11:50
Osteoporose
Osteoporose
Foto: freepik
Se tem mais de 50 anos, conseguir estar nesta posição durante alguns segundos diz muito sobre a sua saúde

À medida que envelhecemos, os ossos perdem força e densidade, tornando-se mais frágeis e aumentando o risco de doenças como a osteoporose.

Se o cálcio é frequentemente apontado como essencial para a saúde óssea, a verdade é que não é o único aliado: as vitaminas desempenham um papel fundamental na renovação dos ossos, na produção de colagénio e na fixação de minerais. Citado pelo site El Cronista, especialistas recomendam tomar estas vitaminas:

Vitamina D – Presente no salmão e na gema de ovo, esta vitamina é essencial para a absorção de cálcio, contribuindo diretamente para ossos mais fortes.

Vitamina A – Fundamental para a formação inicial do tecido ósseo e para a sua remodelação contínua. O seu metabolito ativo, o ácido trans-retinoico, participa tanto na construção como na dissolução do osso. Pode ser encontrada em alimentos como batata-doce, cenoura, melão, verduras de folha verde e leite enriquecido.

Vitaminas do complexo B (B6, B9 e B12) – Estas vitaminas são cruciais para o fortalecimento do colagénio, presente nos ossos, cartilagem e pele. A sua deficiência pode enfraquecer a estrutura óssea. Fontes incluem salmão, carne bovina, atum, grão-de-bico e produtos lácteos.

Vitamina C – Essencial para a síntese de colagénio e para a reparação do tecido ósseo. A sua ingestão adequada está associada a menor risco de fraturas, especialmente em adultos mais velhos. Abunda em cítricos, morangos, tomates e pimentos.

Vitamina E – Além de antioxidante, influencia as proteínas que controlam a formação e degradação óssea. Pode ser encontrada em amêndoas, amendoins, sementes de girassol, espinafres e pimentos vermelhos.

Vitamina K – Essencial para a mineralização óssea, facilita a fixação do cálcio na matriz óssea. A vitamina K2, em particular, ajuda a melhorar a densidade óssea e reduzir o risco de fraturas. Está presente em verduras de folha verde, abacate, kiwi, soja e sementes de abóbora.

 

RELACIONADOS
Se tem mais de 50 anos, conseguir estar nesta posição durante alguns segundos diz muito sobre a sua saúde
“Elevam o risco de alguns tipos de cancro”: nutricionista alerta para hábitos que muitos ignoram e que são um risco para a saúde
Ignorar este detalhe no ar condicionado pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar saúde
Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"
Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos
Mais Vistos
00:01:42
1ª Companhia
Visita inesperada! «Intruso» invade a base da 1ª Companhia e deixa recrutas entusiasmados
tvi
00:01:03
1ª Companhia
Rui Freitas dá "aula" de recruta da semana a Filipe Delgado: e o momento é de ir às lágrimas!
tvi
00:05:56
1ª Companhia
Dinâmica das ardósias gera discórdia! Manuel Melo fica furioso com atitude de Noélia
tvi
Destaques IOL
Carnaval
Cancelado ou adiado: como fica, afinal, o Carnaval de Torres Vedras?
Novidades
Novo aspirador antiácaros do Lidl acaba com as alergias em casa de uma vez
Saude
Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose
Tempestade
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa
Mais Lidas
Alice Alves
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico
Antienvelhecimento
Maria viveu 117 anos e a ciência desconfia que o segredo está num alimento
versa
Fabio
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
A1
Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique
cnn
Ines aguiar
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Toy
Entrou num Reality da TVI e agora declara-se a cantor famoso: «Partilhámos algo muito raro e muito forte»