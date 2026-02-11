Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose

Se tem mais de 50 anos, conseguir estar nesta posição durante alguns segundos diz muito sobre a sua saúde

À medida que envelhecemos, os ossos perdem força e densidade, tornando-se mais frágeis e aumentando o risco de doenças como a osteoporose.

Se o cálcio é frequentemente apontado como essencial para a saúde óssea, a verdade é que não é o único aliado: as vitaminas desempenham um papel fundamental na renovação dos ossos, na produção de colagénio e na fixação de minerais. Citado pelo site El Cronista, especialistas recomendam tomar estas vitaminas:

Vitamina D – Presente no salmão e na gema de ovo, esta vitamina é essencial para a absorção de cálcio, contribuindo diretamente para ossos mais fortes.

Vitamina A – Fundamental para a formação inicial do tecido ósseo e para a sua remodelação contínua. O seu metabolito ativo, o ácido trans-retinoico, participa tanto na construção como na dissolução do osso. Pode ser encontrada em alimentos como batata-doce, cenoura, melão, verduras de folha verde e leite enriquecido.

Vitaminas do complexo B (B6, B9 e B12) – Estas vitaminas são cruciais para o fortalecimento do colagénio, presente nos ossos, cartilagem e pele. A sua deficiência pode enfraquecer a estrutura óssea. Fontes incluem salmão, carne bovina, atum, grão-de-bico e produtos lácteos.

Vitamina C – Essencial para a síntese de colagénio e para a reparação do tecido ósseo. A sua ingestão adequada está associada a menor risco de fraturas, especialmente em adultos mais velhos. Abunda em cítricos, morangos, tomates e pimentos.

Vitamina E – Além de antioxidante, influencia as proteínas que controlam a formação e degradação óssea. Pode ser encontrada em amêndoas, amendoins, sementes de girassol, espinafres e pimentos vermelhos.

Vitamina K – Essencial para a mineralização óssea, facilita a fixação do cálcio na matriz óssea. A vitamina K2, em particular, ajuda a melhorar a densidade óssea e reduzir o risco de fraturas. Está presente em verduras de folha verde, abacate, kiwi, soja e sementes de abóbora.