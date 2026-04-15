Estas são as vitaminas que não podem faltar a partir dos 50 anos

Tem mais magnésio do que a banana: o fruto essencial depois dos 50 anos

O que acontece ao corpo quando falta magnésio (e como reconhecer os sinais)

O magnésio deve ser consumido a esta hora para fazer os efeitos pretendidos, revela especialista

Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol

À medida que a idade avança, o corpo começa a mostrar sinais naturais de desgaste. A energia diminui, os ossos tornam-se mais frágeis e algumas funções do organismo perdem eficiência. É precisamente a partir dos 50 anos que a alimentação ganha um papel ainda mais determinante, e há vitaminas que se tornam verdadeiras aliadas do bem-estar.

Citado pelo site El Cronista, os especialistas alertam que, nesta fase, não basta “comer bem”. É essencial garantir a ingestão dos nutrientes certos, capazes de compensar as alterações do organismo e prevenir problemas de saúde mais comuns com o envelhecimento.

Vitamina D e cálcio: a dupla essencial

A partir dos 50 anos, a perda de densidade óssea torna-se mais acentuada, aumentando o risco de fraturas. A vitamina D assume aqui um papel fundamental, pois ajuda o corpo a absorver o cálcio, mineral indispensável para manter ossos fortes.

A alimentação deve incluir fontes como leite, queijo, ovos, peixe e carne, de forma a garantir níveis adequados destes nutrientes. Em alguns casos, pode ser necessária suplementação, sempre com acompanhamento médico.

Vitamina B12: energia e saúde cognitiva

A partir dos 60 anos, o organismo perde capacidade de absorver vitamina B12. Esta deficiência pode manifestar-se através de fadiga, anemia e até problemas neurológicos.

Alimentos como fígado, peixe, marisco e laticínios ajudam a manter níveis equilibrados. É recomendada a realização de análises regulares para avaliar se existe necessidade de reforço.

Proteínas e reforço vitamínico após os 70

Na terceira idade, a perda de massa muscular torna-se uma preocupação central. O consumo adequado de proteínas é essencial para manter a força, o equilíbrio e proteger o corpo em caso de quedas.

Nesta fase, continua a ser importante garantir vitamina D e B12, não só para os ossos, mas também para o bom funcionamento do cérebro.

Cuidar da alimentação a partir dos 50 anos é, acima de tudo, um investimento na qualidade de vida. Pequenas alterações podem fazer uma grande diferença e garantir mais saúde ao longo dos anos.