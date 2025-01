Já usa Scrub Daddy? Então precisa de conhecer estas soluções milagrosas

Este artigo pode conter links afiliados*

Descubra os novos produtos da Scrub Daddy que estão a conquistar as casas

A Scrub Daddy, famosa pelas suas esponjas sorridentes, continua a surpreender com novos produtos que estão a conquistar casas por toda a Europa. As suas esponjas amarelas já fazem parte da rotina de muitas pessoas, e agora dois agentes de limpeza vêm complementar a família: a PowerPaste e o Multi-Fabric Stain Remover. A PowerPaste é uma pasta de limpeza natural e biodegradável, eficaz com apenas água, ideal para remover gordura, calcário e resíduos difíceis em cozinhas, casas de banho e outras superfícies, sem recorrer a químicos agressivos.

O Multi-Fabric Stain Remover é um potente eliminador de nódoas para tecidos, estofos e tapetes, capaz de eliminar manchas de gordura, vinho e sujidade, sem danificar os materiais. Com milhares de avaliações positivas, a PowerPaste tem uma classificação média de 4.7 estrelas e o Multi-Fabric Stain Remover de 4.5 estrelas na Amazon, comprovando a eficácia destes produtos na revolução da limpeza do dia a dia.

Adquira aqui a Scrub Daddy Power Paste

PowerPaste: O segredo está na fórmula natural

"É um autêntico milagre! Tinha manchas persistentes há anos e com duas passagens desapareceram. Marcou um antes e depois na minha vida", partilha uma compradora entusiasmada. Outra utilizadora confirma: "Uso-a nas casas de banho e no vidro do duche e funciona na perfeição."

A PowerPaste é uma pasta de limpeza biodegradável que dispensa o uso de produtos químicos agressivos. Com um cheiro agradável e eficaz na remoção de manchas de calcário, gordura e resíduos difíceis, pode ser utilizada em diversas superfícies. "Limpa bem fogões de vitrocerâmica", partilha uma compradora satisfeita.

Funciona perfeitamente com a esponja de dupla face Scrub Mommy. O lado com textura firme é ideal para remover marcas e resíduos difíceis, enquanto o lado mais macio e espumoso é perfeito para superfícies mais delicadas. Na cozinha, remove facilmente a gordura acumulada do fogão e devolve o brilho aos eletrodomésticos. Na casa de banho, elimina o calcário das torneiras e faz os azulejos brilharem. Até para limpar os rodapés e remover marcas das paredes, a pasta se revela eficaz – "Deixa tudo impecável", garante outra utilizadora

Scrub Daddy Multi-Fabric Stain Remover: o aliado contra nódoas difíceis

Este produto foi desenvolvido para eliminar manchas de tecido e sujidade com facilidade, sendo eficaz em superfícies tanto macias quanto duras. "Usei no meu sofá de tecido e ele ficou como novo! Também experimentei nas sapatilhas brancas do meu filho e os resultados foram impressionantes", compartilha uma utilizadora.

Tal como o PowerPaste, o Multi-Fabric Stain Remover também é biodegradável e não tóxico. Com uma fórmula suave, este gel de limpeza é ideal para remover manchas em tapetes, estofos, colchões e até roupas. "Tinha uma nódoa antiga de vinho tinto no tapete e saiu com pouco esforço. Super recomendo", partilha uma cliente satisfeita.

Além de remover nódoas de gordura, sujidade e até sangue, é eficaz como pré-lavagem para roupas manchadas. "Apliquei no meu casaco antes de lavar e a nódoa desapareceu completamente", relata um comprador.

Adquira aqui o Scrub Daddy Multi-Fabric Stain Remover

Para obter melhores resultados, recomenda-se usar ambos os produtos com a esponja original da marca. Com fórmulas suaves e sem químicos agressivos, são perfeitos para quem tem pele sensível ou sofre de alergias. Afinal, as melhores soluções para a nossa casa vêm, muitas vezes, com um sorriso.

