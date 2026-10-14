Esta é a marca portuguesa acessível a todas as carteiras que brilhou na ModaLisboa

É filha de uma das maiores artistas do País, mas é por outro motivo que esta jovem portuguesa está a dar que falar

"Deitamo-nos na cama que fazemos": Ricardo Quaresma deixa recado implacável sobre polémica de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

Deixou Portugal por amor, é empresária de sucesso e um fenómeno internacional: conheça a portuguesa que conquistou um craque da liga inglesa

Venceu um concurso na TVI e hoje é a "menina querida" da rádio. Esta jovem quebra padrões e está a conquistar uma legião de fãs

Luís Carvalho, Gonçalo Peixoto, Nuno Baltazar, Dino Alves, Mestre Studio e ARNDES escolheram calçado Seaside para integrar as coleções apresentadas na 67.ª edição da Lisboa Fashion Week.

A Seaside esteve presente na ModaLisboa através de colaborações com seis designers portugueses, que integraram modelos da marca nas suas coleções para a primavera/verão 2027. Entre os criadores estão nomes com percursos consolidados na moda nacional e talentos em crescimento.

As propostas de Luís Carvalho, Gonçalo Peixoto, Nuno Baltazar, Dino Alves, Mestre Studio e ARNDES partiram de inspirações distintas, da natureza e das memórias de infância à identidade e à aceitação social. Apesar das diferenças estéticas, tiveram em comum a escolha de calçado Seaside para complementar os coordenados apresentados na passerelle.

Seis designers, seis inspirações

Na coleção WILDFLOWER, Luís Carvalho inspirou-se na liberdade da infância e na natureza. Já Gonçalo Peixoto partiu de memórias pessoais para criar Recordações do Futuro.

Nuno Baltazar apresentou Cabinet des Curiosités, o primeiro ato de uma nova etapa criativa, descrita pela marca como mais autoral e livre de formatos rígidos.

Para Dino Alves, a coleção POEMA transformou cada coordenado num verso. A apresentação assinalou também o início da colaboração do designer com a Seaside na ModaLisboa.

Na Workstation Design, espaço dedicado ao desenvolvimento de talentos em crescimento, o Mestre Studio apresentou Sonhos de Menino, uma coleção que revisita memórias de infância e referências familiares, com uma componente de homenagem e introspeção.

Por sua vez, a ARNDES explorou os limites entre identidade, aparência e aceitação social em Irreal Social, uma proposta centrada na expressão individual.

Uma aposta na moda portuguesa

Segundo a Seaside, estas colaborações fazem parte da sua aposta na valorização do talento nacional, juntando criadores com diferentes percursos e acompanhando novas vozes da moda portuguesa.

A marca destaca também a diversidade de estilos das coleções, que vão de propostas mais clássicas a outras mais inesperadas, como reflexo das diferentes possibilidades de expressão através do calçado.

Além das parcerias com os seis designers, a Seaside manteve uma colaboração institucional com a ModaLisboa, assegurando o calçado dos orientadores da Lisboa Fashion Week, responsáveis por acompanhar e orientar o público durante o evento.

Com esta presença, a marca procura reforçar a ligação à moda nacional e apoiar diferentes gerações de criadores, integrando as suas propostas em coleções com identidades estéticas distintas.