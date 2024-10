Aldi lança secador iónico semelhante ao da Dyson e custa menos de 30 euros

Quando a Dyson lançou o seu secador com aspeto futurista e várias opções de encaixe para se conseguir fazer diferentes penteados, toda a gente quis experimentar. Mas o preço do produto – chegava a custar mais de 500 euros – fez com algumas pessoas desistissem da ideia. Alguns anos passados, várias marcas estão a apresentar a sua versão do secador de cabelo e agora foi a vez do Aldi de lançar um modelo que já esta a fazer furor nas redes sociais.

Uma das melhores partes de ir ao cabeleireiro, é sair de lá com o cabelo brilhante e cheio de volume. É que reproduzir o efeito em casa parece praticamente impossível, pelo menos com um secador dito normal. Mas nos últimos surgiram uns modelos ligeiramente diferentes que tornam possível fazer o brushing em casa sem muito trabalho. A melhor parte é que o Aldi lançou um modelo e não vai pesar muito na carteira.

O secador iónico Ambiano do Aldi já começou a fazer furor nas redes sociais estrangeiras e finalmente chega a Portugal. Tal como o secador da Dyson em que se inspira, o secador do Aldi tem cinco encaixes diferentes para que seja fácil secar o cabelo, alisar, fazer caracóis ou o brushing em casa.

O encaixe para secar o cabelo parece vindo do futuro, já que é um simples aro e não se vê a turbina do secador. A melhor parte disto? O seu cabelo não vai ser sugado. Tirando o design futurístico – muito semelhante ao da Dyson -, o encaixe de secador funciona como qualquer outro secador.

Falemos então naquilo que faz com que este produto seja tão cobiçado e tão falado na internet. Um dos encaixes que se calhar mais vai usar é o da escova redonda para volume. Basicamente, deixa de precisar de usar o secador e uma escova para fazer o brushing, já que este produto junta as duas coisas e torna mais fácil conseguir o penteado perfeito.

A outra cabeça do secador iónico é uma escova de alisamento – esta vai ajudar a conseguir um cabelo liso e brilhante e é muito fácil usar, já que basta pentear o cabelo lentamente com o secador a funcionar.

Por último temos as duas cabeças mais tecnológicas que na prática são nada mais nada menos do que encaixes para fazer caracóis. O que os torna tão interessantes? A maneira como são desenhados faz com que o ar sai deles e que o cabelo se enrole automaticamente à volta do rolo. Basta pegar numa mecha de cabelo, aproximar a ponta ao encaracolador que ela começa a enrolar-se sozinha. Depois é só manter alguns segundos e está feito.

Esta funcionalidade do secador tem dois encaixes, já que um faz caracóis a enrolar para a esquerda e outro faz para a direita.

O secador de cabelo iónico do Aldi tem uma potência de 800 watts e três níveis de temperatura para garantir que não danifica o cabelo. Está disponível em duas cores: lilás e preto e vem com uma bolsa de transporte para levá-lo para todo o lado.

Uma das grandes vantagens desta novidade do Aldi é mesmo o preço: custa apenas 29,99 euros, como se pode ver no folheto. Se quiser comprar o seu, vai estar disponível a partir de sábado, 19 de outubro, nas lojas da cadeira de supermercados.

Veja em baixo alguns vídeos de internautas a experimentar o produto e a mostrarem como é simples de se usar.