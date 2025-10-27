Longe do preço de um Dyson, este secador distribui o calor de forma inteligente e o sistema iónico reduz o frizz

Este artigo pode conter links afiliados*

Uma ida ao cabeleireiro para lavar e secar o cabelo pode chegar facilmente aos 60 euros — às vezes mais, dependendo do sítio. O Remington AC9140 Proluxe custa 67,10€ (com cupão de desconto de 9,90€ disponível) e promete resultados de salão em casa. Faça as contas: ao fim de três ou quatro 'brushings' que decida fazer sozinha, o investimento já se pagou.

Este secador tem potência de 2400W e motor AC de longa duração — o tipo de motor profissional que os cabeleireiros usam diariamente e que aguenta anos de uso intensivo. A tecnologia OPTIheat distribui o calor de forma inteligente, concentrando-o onde é necessário sem agredir o cabelo. O sistema iónico reduz o frizz e aumenta o brilho, aquele aspeto de "acabei de sair do salão" que normalmente só se consegue com técnica (ou sorte).

O destaque vai para o ajuste de disparo de estilo profissional: um botão que fixa o penteado com um jato de ar frio, selando as cutículas e garantindo que o styling dura até 24 horas. É o truque que os profissionais usam para que o brushing não desmanche ao fim de duas horas. Vem ainda com difusor (para cabelos encaracolados) e dois concentradores que permitem direcionar o ar com precisão.

O cabo tem 2,5 metros — comprimento suficiente para te moveres à vontade, mesmo que a tomada esteja longe do espelho. E o design em ouro rosa não é apenas bonito: é daqueles objetos que fazem a bancada da casa de banho parecer mais cara do que é.

Com mais de 3.300 avaliações e uma média de 4,7 estrelas, este Remington não é um daqueles produtos que prometem muito e entregam pouco. É a ferramenta certa para quem quer ganhar autonomia, poupar dinheiro em visitas ao cabeleireiro e, de bónus, ter sempre cabelo arranjado sem depender de marcações ou horários. Às vezes, investir 67 euros numa ferramenta boa vale mais do que gastar o mesmo valor de três em três semanas.

