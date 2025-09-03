Facebook Instagram
Descobertas

Este secador reduz o frisado e termina com explosão de ar frio para um acabamento perfeito

O secador oferece oito combinações de temperatura e velocidade e vem acompanhado de quatro acessórios que se adaptam a qualquer estilo
IOL
Há 3h e 37min

Este artigo pode conter links afiliados*

De 130 para 28 euros: estes fones sem fios não caem das orelhas e são um sucesso

Cabelos lisos, brilhantes e sem frisado já não precisam de ser um sonho reservado ao cabeleireiro. O Remington ONE D6078 é um daqueles secadores que transforma a rotina de secagem numa verdadeira experiência de styling em casa. Mais de 1.200 utilizadores da Amazon já lhe deram nota alta e não é por acaso: é rápido, protege o cabelo e deixa um acabamento profissional com um simples toque de botão.

COMPRE AQUI

Com o seu motor potente de 2000 W, consegue secar o cabelo em tempo recorde, mas sem o agredir. O segredo está no sensor Thermacare, que ajusta automaticamente a temperatura para evitar danos provocados pelo calor excessivo. Já o sistema iónico duplo liberta milhões de iões que combatem o encrespamento e dão aquele brilho extra que faz toda a diferença.

Outro trunfo é a versatilidade. O secador oferece oito combinações de temperatura e velocidade e vem acompanhado de quatro acessórios que se adaptam a qualquer estilo: desde o concentrador estreito para looks mais polidos, ao difusor que valoriza ondas e caracóis naturais. E para finalizar, a função de explosão de ar frio fixa o penteado para que dure mais tempo, como se tivesse acabado de sair do salão.

Além da performance, o design também foi pensado para o conforto: leve, equilibrado e fácil de manusear. Vem ainda com um nécessaire prático para guardar ou levar em viagem. Tudo isto por cerca de 40,65 € na Amazon, com desconto de 42%, tornando este secador uma aposta acessível para quem quer cuidar do cabelo sem abrir mão de um acabamento perfeito.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
De 130 para 28 euros: estes fones sem fios não caem das orelhas e são um sucesso
Mochila Eastpak: o melhor preço da mochila que todos os miúdos querem para o regresso às aulas
Baixou para 20 euros a bateria externa que todos na família devem ter. Já se esqueceu do apagão?
De 160 para 37 euros: este smartwatch está a ser a 'loucura' entre os homens (tem 5 estrelas)
Mais Vistos
00:01:26
Big Brother
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
tvi
00:01:04
Big Brother
Afonso Leitão faz ‘birra’ com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito
tvi
00:01:01
Dois às 10
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
tvi
00:01:16
Big Brother
Confissão inesperada: Afonso Leitão fala sobre perda de controlo no Big Brother Verão
tvi
Destaques IOL
Saúde
Chama-se PP405: parece um código, mas é a mais recente esperança para a calvície
Nutrição
Aos 50 anos, celebridade partilha receita para a boa forma. Não come nada durante toda a manhã e de seguida faz 30 minutos de exercício
Perda de peso
"Sem cirurgias": o segredo da transformação de Noélia Pereira, a ex-concorrente do Big Brother, que perdeu mais de 20 quilos
Crime
Influencer de 32 anos, marido e filhos menores encontrados mortos dentro de carro. Crianças tinham 7 e 13 anos
Mais Lidas
Policia militar
Menino de 2 anos morre em casa e é deixado no sofá durante um dia inteiro. Pais são irmãos
Veiculos eletricos
Fui de carro elétrico de férias para o Algarve: conduzi-lo foi confortável, carregá-lo foi um suplício
cnn
Combustível
Falha informática em posto de gasolina põe à venda combustível por 0,13€ o litro 
cnn
Dois às 10
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
tvi
FC Porto
FC Porto: Diogo Costa tem proposta para renovar... e nenhuma pressa em responder
maisfutebol
Internacional
Liverpool contrata brasileiro para desenvolver jogadores
maisfutebol