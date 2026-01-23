Chuva, sapatos molhados e mau cheiro? Este secador com ozono está com desconto e promete resolver tudo

Este artigo pode conter links afiliados*

Calçar ténis ainda húmidos ou botas frias tornou-se quase inevitável neste inverno chuvoso,mas não tem de ser assim. Este secador de sapatos com ozono, agora em promoção por 39 euros (antes 46), está a ganhar destaque entre quem já não abdica de começar o dia com conforto. Com 4,3 estrelas e mais de 1.500 avaliações, é um daqueles objetos discretos que rapidamente se tornam indispensáveis nos meses mais húmidos do ano.

O funcionamento é simples e pensado para o dia a dia: basta colocar o aparelho dentro do calçado, escolher o temporizador — entre uma e 12 horas — e deixar que o ar quente faça o resto. A temperatura controlada, entre os 45 e os 56 °C, permite secar eficazmente sem comprometer materiais mais delicados, como o cabedal. O ozono atua em paralelo, neutralizando odores e ajudando a manter os sapatos frescos, mesmo depois de dias consecutivos de chuva.

O formato ergonómico adapta-se a ténis, botas, chuteiras ou calçado de trabalho, enquanto o funcionamento silencioso garante que pode ser usado durante a noite sem incomodar. Leve e fácil de guardar, é também uma opção prática para levar em viagens ou escapadinhas de inverno. Não surpreende que tenha registado mais de 50 compras só no último mês.

Num período em que a chuva parece não dar descanso, investir em pequenos gestos de conforto faz toda a diferença. Este secador de sapatos prova que a tecnologia, quando bem pensada, entra na rotina com naturalidade — e transforma algo tão banal como calçar uns sapatos secos num verdadeiro prazer diário.

