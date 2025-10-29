Facebook Instagram
Ténis, chuteiras ou botas molhados: este secador de sapatos tem ozono e neutraliza o mau cheiro

"Ter sapatos e botas quentinhos e secos para usar todos os dias é maravilhoso, não consigo mais viver sem eles", partilha uma cliente

IOL
Hoje às 10:48

Há coisas na vida que simplesmente aceitamos como inevitáveis: acordar cedo demais, esquecer onde pusemos as chaves, ou calçar sapatos ainda húmidos da caminhada de ontem. Mas e se te disséssemos que este último problema tem uma solução tão simples que até parece mentira? Este secador de sapatos com ozono é um sucesso de vendas e soma centenas de elogios – e não, não é só mais um gadget inútil que acaba numa gaveta.

A magia acontece durante a noite. Programas o temporizador (podes escolher entre uma a 12 horas, consoante o nível de desastre dos teus sapatos), e enquanto dormes, ele trabalha. O ar quente distribui-se uniformemente, o ventilador incorporado expulsa a humidade, e o ozono cuida do resto – ou seja, aquele cheiro que te faz questionar todas as tuas escolhas de vida. A temperatura mantém-se nos 45-56°C, o que significa que até os teus sapatos de cabedal favoritos ficam impecáveis, sem deformações nem dramas.

O design em forma de pé não é só bonito: encaixa-se perfeitamente em botas de montanha, sapatilhas de corrida, ou aqueles sapatos de segurança que usas no trabalho. E com apenas 35 decibéis de ruído, é mais silencioso que o teu vizinho a ver televisão. Pesa meio quilo – literalmente o peso de um par de sapatos – o que o torna o companheiro ideal para levar em viagens ou simplesmente para ter em casa.

Ao preço de 46,75 euros, não estamos a falar de um investimento astronómico, mas sim daquele tipo de compra que te faz pensar "porque é que não descobri isto antes?". Porque há situações na vida em que vale mesmo a pena deixar a tecnologia fazer o trabalho sujo. Ou, neste caso, o trabalho seco.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

