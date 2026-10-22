Lidl volta a ter o secador que salva ténis, sapatos e chuteiras da humidade e mau cheiro

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Há pequenos acessórios que, depois de entrarem lá em casa, se tornam indispensáveis. É o caso deste secador de sapatos à venda no Lidl por 9,99 euros. Uma cliente que comprou um no ano passado conta que experiência foi tão útil que, agora, quer comprar outro. O motivo? Afinal, um só já não chega para toda a família.

«Foi mesmo muito útil e agora quero comprar outro», contou ao IOL. E basta conhecer a rotina da família para perceber porquê. Se, à primeira vista, este aparelho parece pensado sobretudo para os dias frios e chuvosos, a verdade é que pode ser útil durante todo o ano.

Adeus sapatos húmidos e cheiros desagradáveis

Quem tem crianças em casa sabe bem como as chuteiras de futebol podem tornar-se um desafio, sobretudo depois de treinos e jogos intensos. O mesmo se passa com os nossos ténis do ginásio ou as botas de caminhada. A humidade acumulada no interior do calçado favorece os maus odores e nem sempre é fácil conseguir que fique completamente seco entre utilizações.

Foi precisamente aqui que este pequeno aparelho começou a fazer a diferença para a família que falou com o IOL. «Usamos lá em casa para secar as chuteiras do futebol do meu filho, que deixaram de acumular humidade e amenizou muito o cheiro», explica.

A rotina é simples: primeiro, utilizam um spray desodorizante e, de seguida, ligam o secador de sapatos. O objetivo é ajudar a eliminar a humidade que fica no interior do calçado e evitar que os odores se tornem tão persistentes.

E há ainda outra vantagem: não é preciso esperar pelo inverno para lhe dar uso. A transpiração, os treinos e a utilização frequente do calçado fazem com que este acessório possa ser útil em qualquer estação.

Um aliado indispensável nos dias de chuva

É, no entanto, quando o tempo muda e a chuva aparece que o secador revela todo o seu potencial. Sapatos e ténis molhados, sobretudo quando são usados diariamente, podem demorar horas a secar. E tentar acelerar o processo com um secador de cabelo nem sempre é a solução mais prática.

«No inverno, em dias de chuva, foi extremamente útil», conta a cliente. «Ténis molhados da chuva deixaram de se estragar, deixámos de passar horas com o secador de cabelo a tentar secar sapatos.»

O aparelho permite, assim, tornar a rotina mais simples, ajudando a secar o interior do calçado sem depender de improvisos de última hora. E, numa casa em que há vários pares de sapatos a precisar de atenção, percebe-se facilmente a vontade de ter mais do que um.

Uma das utilizações mais inesperadas deste acessório acontece com o marido, que pratica boxe. Depois dos treinos, as luvas podem acumular bastante humidade devido à transpiração, tornando a secagem do interior especialmente importante.

A solução encontrada foi recorrer ao mesmo aparelho: «O meu marido pratica boxe e utiliza o secador de sapatos para secar o interior das luvas, fazendo com que não fiquem húmidas da transpiração.»

Como funciona o secador de sapatos da Silvercrest?

O modelo disponível no Lidl é elétrico, de cor branca, composto por dois elementos de secagem e um controlador. Tem função telescópica, para facilitar a adaptação ao calçado, e uma temperatura máxima de 56 ºC.

Entre as características indicadas pelo Lidl encontram-se três programas de secagem predefinidos — de três, seis ou nove horas — e desligamento automático. O cabo tem 180 centímetros de comprimento, o que dá alguma flexibilidade na hora de o ligar.

O preço é outro dos seus pontos fortes: 9,99 euros por embalagem. Segundo a informação do produto, conta ainda com uma garantia de três anos.