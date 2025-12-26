Facebook Instagram
Descobertas

Parece um Dyson mas está a 36 euros. Preço deste secador iónico caiu a pique

Leve, silencioso e com design que faz lembrar marcas premium
IOL
Hoje às 14:54

Este artigo pode conter links afiliados*

Temporizador de 48h e três modos de intensidade: este desumidificador é perfeito para casas portuguesas

Nos últimos tempos, este secador de cabelo iónico da Faszin tem aparecido com frequência entre os mais vendidos da Amazon. Neste momento soma uma classificação de 4,1 estrelas em 5, baseada em quase duas mil avaliações, e registou mais de 500 compras só no último mês. O preço chama logo a atenção: passou de 128,99€ para 35,97€, um desconto de 72% que o coloca muito abaixo de outros modelos com características semelhantes.

À primeira vista, o design moderno e compacto faz lembrar secadores bem mais caros — há quem o compare aos modelos da Dyson, sobretudo pelo formato leve e pela aposta na tecnologia iónica. Com 1500W de potência e um peso a rondar as 450 gramas com cabo, foi pensado para facilitar a secagem diária sem cansar os braços ou os ombros.

Leve, rápido e com vários acessórios

Um dos pontos mais referidos por quem já o usa é a rapidez da secagem. “Seca-me o cabelo em 5 minutos e sem o deixar queimado”, escreve uma utilizadora, que destaca ainda o tamanho compacto e a potência do aparelho. Outro comentário resume a experiência em poucas palavras: “Funciona super bem e seca muito rapidamente”.

O secador inclui um difusor e duas boquilhas concentradoras, o que permite adaptar a utilização a diferentes tipos de cabelo, do encaracolado ao liso. Há ainda quem valorize o facto de “ajustar-se à descrição” e cumprir aquilo que promete, mesmo com um uso ocasional.

Adquira aqui

secador tipo dyson

Menos ruído, mais conforto no dia a dia

O motor AC e o sistema de redução de ruído são apontados como uma mais-valia, sobretudo para quem seca o cabelo de manhã cedo ou à noite. “É um bom secador e a um bom preço”, refere uma avaliação simples, mas frequente entre os comentários. Outro utilizador destaca a relação qualidade-preço como um dos grandes trunfos do modelo.

A função de ar frio, acionada por botão, é útil para finalizar o penteado, e a tecnologia de controlo de temperatura ajuda a evitar o sobreaquecimento durante a secagem.

O que dizem as avaliações

As opiniões são maioritariamente positivas e diretas. “Muito bom! Parece-me um secador muito bom sem dúvida”, escreve uma cliente satisfeita. Há também quem sublinhe a fiabilidade: “Cumpre perfeitamente a sua função” e quem valorize a experiência global, desde a entrega até ao uso diário: “Boa qualidade-preço, a entrega perfeita, não se pode pedir mais”.

Com stock disponível e entrega gratuita, este secador da Faszin acaba por se destacar sobretudo pelo desconto significativo. Para quem anda à procura de um secador leve, com tecnologia iónica e um preço bem mais baixo do que o habitual neste segmento, é um modelo que faz sentido ter debaixo de olho.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

