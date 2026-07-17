Secar o cabelo em poucos minutos, com menos ruído e menos frizz: este secador custa menos de 40 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

As crianças ficam mesmo entusiasmadas e não querem sair da água”: o brinquedo que está a transformar os dias de verão em diversão total

É o aspirador da moda, é lindo e está 100 euros mais barato

Adeus folhas no jardim: este aspirador custa menos de 60 euros e soma milhares de elogios

Sim, por menos de 50€ é possível ter uma estufa de jardim completa em casa

Este sérum que já ficou viral e elimina rugas está a pouco mais de 10€

É o mais vendido: Este colchão insuflável está abaixo dos 20 euros e soma milhares de elogios

Os secadores de cabelo de alta velocidade tornaram-se um dos gadgets de beleza mais desejados dos últimos anos, muito por causa da popularidade de modelos premium como os da Dyson. A promessa é apelativa: secar o cabelo em menos tempo, com menos ruído e menor exposição ao calor, ajudando a reduzir o frizz e a proteger os fios.

O problema é que estes aparelhos costumam ter preços pouco acessíveis para muitas carteiras. É precisamente por isso que têm surgido alternativas mais económicas, como este modelo da Hahimify, que aposta num motor de alta velocidade, tecnologia iónica e acessórios para diferentes tipos de penteados.

Com uma classificação média de 4,5 estrelas na Amazon, o secador encontra-se atualmente disponível por 38,62 euros, graças a um desconto de 24% face ao preço habitual.

Pensado para diferentes necessidades

O aparelho disponibiliza três níveis de temperatura e duas velocidades, permitindo ajustar a secagem às necessidades de cada utilizador. Além do modo de ar frio, conta ainda com uma função que alterna automaticamente entre ar quente e frio, uma característica concebida para reduzir a exposição prolongada a temperaturas elevadas.

A marca refere ainda que o secador utiliza tecnologia iónica, libertando milhões de iões negativos que ajudam a reduzir o efeito frisado e a deixar o cabelo com um aspeto mais suave e brilhante.

Adquira aqui o secador na Amazon

Inclui difusor e concentrador

Para além do secador, a caixa inclui dois acessórios. Um deles permite concentrar o ar numa área específica do cabelo, facilitando penteados mais lisos e definidos. O outro é um difusor, especialmente pensado para quem tem cabelo encaracolado ou ondulado e pretende dar mais definição e volume aos fios.

Segundo a marca, o aparelho é também mais silencioso do que muitos secadores tradicionais, emitindo menos de 59 dB de ruído, além de apresentar um formato compacto que o torna mais fácil de manusear.

O que dizem os utilizadores?

As avaliações dos compradores destacam sobretudo a rapidez da secagem, o menor ruído e a sensação de que o calor é mais controlado quando comparado com secadores mais tradicionais.

"Desde a primeira utilização nota-se que é diferente dos secadores convencionais", escreve um utilizador, que refere ainda que o aparelho seca o cabelo rapidamente sem transmitir uma sensação de calor excessivo. Outro comprador destaca que o secador é "funcional, leve e potente", elogiando igualmente o seu design moderno.

Há ainda quem sublinhe os resultados obtidos após a utilização. "Zero encrespamento e um brilho incrível", descreve uma utilizadora, enquanto outro comentário refere que o aparelho faz "bastante menos ruído e é muito mais cómodo de usar".

Vale a pena?

Para quem procura um secador mais silencioso, com tecnologia iónica e acessórios para diferentes tipos de penteados, este modelo da Hahimify poderá ser uma opção a considerar. A combinação de secagem rápida, controlo de temperatura e preço inferior a 40 euros faz com que se destaque entre os aparelhos mais acessíveis atualmente disponíveis na Amazon.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.