Esqueça a máquina de secar: esta é forma mais barata de secar roupa em dias de chuva

Os desumidificadores são conhecidos por manter a humidade sob controlo e evitar problemas como bolor e fungos nas paredes. Contudo, no inverno, estes aparelhos revelam outra função extremamente útil, especialmente para quem luta para secar a roupa em dias de chuva.

Quando o frio aperta, abrir janelas não é opção, e em casas pequenas ou pouco arejadas a tarefa torna-se quase impossível. Mesmo quem tem máquina de secar sabe que muitas peças delicadas, como lãs ou tecidos com apliques, não podem lá entrar. É aqui que o desumidificador faz toda a diferença.

Ao retirar o excesso de água do ar, o aparelho acelera significativamente o processo de secagem: em poucas horas, a roupa fica pronta, evitando que permaneça dias no estendal e acabe com aquele típico odor a humidade. Este cheiro desagradável resulta da ação de microrganismos que adoram ambientes húmidos. Um estudo citado pela empresa Thermomatic indica que, por cada lavagem, são libertados cerca de dois litros de água no ar, o suficiente para favorecer o aparecimento de ácaros e fungos.

Para além do mau odor, estes organismos podem prejudicar a saúde, sobretudo de quem sofre de asma, rinite ou bronquite. Usar um desumidificador ajuda a travar a sua proliferação, garantindo um ar mais saudável e uma secagem mais eficiente das roupas.

Comparado com uma máquina de secar, o desumidificador apresenta outras vantagens: não encolhe tecidos, é mais económico, mais amigo do ambiente e ainda pode ser utilizado noutras divisões da casa onde exista excesso de humidade.