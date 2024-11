O desumidificador é também a solução para secar a roupa dentro de casa mais depressa

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Bem sabemos que os desumidificadores são vendidos para controlar os níveis de humidade em casa, impedindo que o ambiente se torne nocivo e que proliferem fungos ou bolor nas paredes. Porém, há uma outra utilidade incrível no inverno.

Quando parece não haver solução para o problema de secar a roupa em dias de chuva, é o desumidificador que nos pode salvar. Em divisões e apartamentos pequenos onde não se consegue ventilar bem (não vai sofrer com a janela aberta em dias de muito frio) e onde o sol não chega restam poucas opções. E mesmo que tenha máquina de secar roupa, sabe que muitas peças delicadas como lãs ou outras com apliques e estampados não podem lá entrar.

Este aparelho controla os níveis de humidade no ar, retirando o excesso de água. Assim, a roupa seca muito mais depressa, em apenas algumas horas, em vez de ficarem penduradas durante dias para no final ficarem com odor a humidade.

Este odor desagradável que por vezes se nota nos tecidos é provocado pela presença de microrganismos que prosperam em ambientes húmidos. Um estudo, citado pela empresa Thermomatic, revela que a cada lavagem são libertados 2 litros de água para o ar, criando o cenário perfeito para o desenvolvimento de ácaros e fungos causadores de mofo.

Além de deixar as peças com mau odor, estes agentes biológicos prejudicam gravemente a saúde, especialmente de quem sofre de doenças respiratórias como asma, bronquite ou rinite alérgica.

Para manter as roupas frescas e evitar problemas de saúde, o desumidificador é um grande aliado, já que impede a proliferação destes microorganismos, preservando a qualidade do ar e a secagem das peças favoritas.

E quando comparado com a máquina de secar, este equipamento tem vantagens como não encolher as roupas, ser mais ecológico e ainda poder ser utilizado noutras divisões da casa com humidade excessiva.