Este estendal suspenso do Lidl é o que precisa para secar as camisolas de lã este inverno

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

As camisolas e casacos de lã são um essencial de inverno, mas depois de as lavar, não podem nem ficar penduradas na corda, nem ser atiradas para a máquina de secar roupa, se não acabam deformadas. E estas não são as únicas peças que não podem ficar penduradas. Então qual é a solução? Um estendal horizontal suspenso. E vai estar disponível no Lidl.

O estendal de roupa suspenso da Livarno Home é uma solução simples e eficaz para colocar a secar aquelas peças que ficam deformadas quando penduradas. Com dois níveis de secagem, cada um com uma superfície com cerca de 78 cm por 65 cm, permite por umas quantas peças a secar de cada vez na horizontal.

Este estendal deve ser pendurado – pode ser numa corda ou num charriot – e, para tal, inclui ganchos. Na hora de guardar, não ocupa espaço nenhum, já que se dobra todo e fica mais ou menos do tamanho de prato.

O estendal de roupa suspenso vai estar disponível a partir de segunda-feira, 4 de novembro, nas lojas Lidl de todo o país, e vai custar 4,99 euros.