Especialista alerta: estas são as seis coisas que nunca deve pôr a secar no estendal

No que diz respeito a tratar da roupa, há algumas regras que toda a gente parece conhecer: nem tudo pode ser lavado na máquina, há peças que não podem ir à máquina de secar e não se põe lixivia em peças de cor. Já quando se fala em secar roupa no estendal, parece que não há limites. Mas parece que nem tudo pode ser pendurado com molas e há seis peças que não devem ser secas ao ar, explica especialista.

Isto poderá ser um choque para muita gente, mas secar ao ar não é uma solução que funcione para todas as peças. Há roupa que fica engelhada e peças que até podem ficar deformadas ou mesmo danificadas.

O site The Spruce falou com a especialista em lavandaria Laurie Beth Fulford para perceber que peças de roupa devem ficar bem longe do estendal. A lista poderá surpreender.

Caxemira e lã

A caxemira e a lã são dois tipos de fibras naturais que podem ficar muito facilmente deformadas. Por isso, a melhor forma de as secar é deixando-as planas numa superfície. Não as pendure nem na corda nem num cabide, já que com o peso podem alargar e perder a forma. Depois de secas, dobre as peças e guarde-as no armário.

Camisolas volumosas

As camisolas volumosas muito usadas no inverno também não devem ser penduradas. Mesmo quando não são feitas de fibras naturais, o seu peso pode fazer com que alarguem, deixando a zona da gola e dos ombros deformada.

Deixe-as a secar numa zona plana e quando estiverem secas, dobre-as para guardar. Evite pendurar para garantir que duram mais tempo.

T-shirts

Se por um lado até pode nem ter ficado muito surpreendido por saber que não deve pendurar lãs, com certeza não estava à espera de ver a mesma recomendação para T-shirts. Se tiver uma T-shirt favorita, evite pendurá-la, já que esta pode ficar com a gola deformada. Opte por secá-la na máquina num programa de temperatura mais baixa.

Algodão

De acordo com Laurie Beth Fulford, peças com elevada percentagem de algodão podem ficar deformadas quando secas na corda. Por isso, aquelas peças de roupa com maior percentagem de algodão devem ser secas planas ou então na máquina de secar, num programa de temperatura não muito elevada.

Roupa desportiva

Uma das características de grande parte da roupa usada para atividade física é que é muito elástica, tendo uma grande percentagem de elastano ou de outras fibras igualmente extensíveis. Quando estas peças ficam penduradas, podem perder a forma. Por isso, seca na máquina ou então numa zona onde a roupa possa ficar plana.

Ganga

Secar ao ar até pode evitar que as suas calças de ganga encolham, mas pode fazer com que fiquem rijas, engelhadas ou que percam a forma. Opte por secá-las na máquina de secar a uma temperatura não muito elevada.

Como identificar que peças não devem ser penduradas para secar

Como explicado, nem toda a roupa deve ser pendurada para secar. Há peças que se dão melhor estando em superfícies planas ou mesmo na máquina de secar roupa.

Se tem dúvidas sobre que peças podem ir para o estendal, um bom primeiro passo é começar a olhar para a etiqueta. Por vezes vem o aviso para se pôr a secar numa superfície plana. Tenha também em atenção que materiais delicados e frágeis não se dão bem na corda da roupa.

Peças que ficam muito engelhadas quando saem da corda podem também ser boas candidatas a ir à máquina de secar roupa.