Método japonês para estender a roupa seca a roupa três vezes mais depressa

Durante os meses de primavera e verão, estender a roupa é uma tarefa bastante simples, pois o sol e as altas temperaturas secam as peças rapidamente. No entanto, com a chegada do outono e inverno, as condições mudam. E, mesmo quando não chove, a humidade própria da época não permite que a roupa seque no estendal exterior. Nestas alturas, e na ausência de máquina de secar, estender a roupa em espaços interiores pode ser um verdadeiro desafio, especialmente em casas pequenas.

A solução mais comum para este problema é utilizar um estendal dentro de casa, mas pode ocupar muito espaço e dificultar a circulação. Além disso, a roupa demora muito a secar, o que favorece o aparecimento de odores desagradáveis a humidade. Para resolver estes inconvenientes, os japoneses utilizam um método ligeiramente diferente e que está a ganhar popularidade em França, onde lhe chama o "método arco-íris", como se pode ler num artigo da El Mueble.

Este método consiste em pendurar a roupa em cabides, em vez de a estender com molas da forma tradicional. Cada peça é colocada num cabide individual, o que facilita a circulação do ar entre as roupas, acelerando o processo de secagem e prevenindo que se amarrotem demasiado. Além disso, deve organizar as roupas de forma a que as peças mais curtas fiquem no centro e as mais longas nas laterais.

Além deste método, há outros conselhos práticos para secar a roupa no interior durante os dias chuvosos, refere ainda o mesmo artigo. Manter as janelas ou portas ligeiramente abertas ajuda na circulação do ar, e o uso de um desumidificador pode reduzir a humidade no ambiente. Para otimizar o processo, é recomendado dispor as peças mais leves na parte superior do estendal e as mais pesadas, como toalhas ou lençóis, na parte inferior, garantindo que o ar flui entre as roupas.

Outra dica útil é virar as peças a meio do processo de secagem para garantir uma secagem uniforme. No entanto, é importante evitar colocar a roupa diretamente sobre radiadores ou outras fontes de calor, pois isso pode aumentar a humidade na divisão e promover o aparecimento de maus odores.

Veja no vídeo como aplicar o método japonês: