Secar roupa dentro de casa? Foi um charriot de 10 euros do IKEA que nos salvou a vida

Secar roupa dentro de casa: um pesadelo que resolvemos com este suporte de 10 euros do IKEA

O suporte para cabides mais vendido do IKEA é um charriot de apenas 9,99 euros, que se monta facilmente. E é ele o nosso segredo para não enlouquecermos em dias de chuva com montanhas de roupa penduradas em cadeiras, portas ou pela casa de banho.

Este suporte em aço, com revestimento em pó de poliéster, e pés que protegem o chão de riscos, dá-nos praticamente um metro de espaço extra para pendurarmos a roupa húmida. Basta pendurar as peças em cabides e distribuir pelo varão, sem encher em demasia. Não nos esqueçamos que o segredo para a roupa secar é ter ar suficiente em circuação entre as peças.

Além disso, se tirar a roupa de dentro da máquina de lavar imediatamente após o fim do ciclo e sacudir bem todas as peças antes de as pendurar no varão, garantimos que a maioria poderá ir diretamente para o roupeiro quando estiver seca, sobrando apenas algumas para engomar. Considera impossível ter roupa impecável sem passar a ferro? Nós conseguimos e explicamos como.

Se tiver em casa um desumidificador ou uma fonte de calor, pode beneficiar de colocar o charriot perto desses aparelhos. De resto, o melhor é colocar no interior de uma varanda, por exemplo, onde consiga abrir parte de uma janela para que haja ar a circular.

Para complementar o charriot, há acessórios muito baratos no IKEA como cabides com mais de duas dezenas de molas, perfeitos para colocar a roupa interior e outras peças pequenas que não possam ser colocadas em cabides.

