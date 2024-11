A roupa não seca no inverno? Conheça o truque que vai ajudar a resolver este problema

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Lavar roupa no inverno pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Em dias de chuva, é impossível pôr as peças no exterior para secar e, com a humidade no ar, nem dentro de casa ficam secas. No final, a roupa que saiu da máquina a cheirar a lavado, acaba com um odor desagradável. A criador de conteúdos da página de TikTok @diamondgemcleaning partilhou um truque que vai acabar com este problema.

É verdade que secar a roupa no inverno demora muito mais tempo. Mas há um passo extra que pode fazer quando lava a sua roupa que vai ajudar a tornar o processo de secagem mais rápido. A melhor parte é que não dá trabalho nenhum.

Num vídeo que conta já com perto de 20 mil gostos, a criadora de conteúdos, que trabalha como empregada doméstica para celebridades, sugere um método simples para conseguir que a roupa seque mais depressa: quando lavar as peças, faça um ciclo extra de centrifugação para remover o máximo de água possível dos tecidos.

Antes de pôr esta dica em prática, não se esqueça de olhar para a etiqueta das peças para garantir que o tecido pode ser centrifugado.

Na hora de pôr a roupa no estendal, também deverá ter alguns cuidados para garantir que tudo seca o mais depressa possível. Garantir que a área onde tem a roupa é arejada com frequência e não deixar as peças demasiado juntas no estendal são algumas das recomendações. Veja mais neste artigo, onde explicamos 8 truques para secar a roupa dentro de casa em dias de chuva.