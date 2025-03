Secar a roupa mais depressa: segredo começa na máquina de lavar e envolve uma toalha

Secar roupa dentro de casa: um pesadelo que resolvemos com este suporte de 10 euros do IKEA

Secar roupa dentro de casa pode ser uma verdadeira dor de cabeça, especialmente nos meses mais frios e húmidos. Os estendais ocupam espaço, a evaporação é lenta e, muitas vezes, o vapor de água acumula-se nas paredes, criando condições ideais para o aparecimento de bolor. Além disso, colocar roupa molhada sobre os radiadores pode parecer uma solução rápida, mas compromete a eficiência do aquecimento, aumentando os custos energéticos.

Mas como evitar estes problemas sem recorrer a um secador de roupa? A resposta pode estar num simples truque com uma toalha, como escreve o site britânico Daily Wrap.

O poder absorvente da toalha

Após a lavagem, experimente colocar uma toalha seca dentro do tambor da máquina de lavar e ativar apenas o ciclo de centrifugação. A textura felpuda da toalha ajudará a absorver parte da humidade da roupa, reduzindo significativamente o tempo de secagem.

Depois deste processo, o ideal é pendurar as peças num local bem ventilado, de preferência perto de uma janela aberta. O fluxo de ar ajudará a dispersar rapidamente a humidade, prevenindo a condensação no ambiente e, consequentemente, a formação de bolor.

Erros comuns na secagem de roupa

Muitas pessoas cometem erros ao secar roupa dentro de casa. Agrupar demasiadas peças no estendal impede a circulação do ar, prolongando a secagem e favorecendo o excesso de humidade no ambiente.

Nos meses de outono e inverno, sempre que possível, recorrer a uma varanda ou terraço pode acelerar o processo, aproveitando o ar fresco. Se for necessário secar roupa no interior, escolha sempre uma divisão bem ventilada e evite locais fechados e sem circulação de ar.