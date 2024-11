É época de secar a roupa de cama na máquina. Mas, como evitar que fique com vincos?

Quando não podemos usar o estendal exterior e recorremos ao secador para secar a roupa, é comum retirarmos um enorme rolo de lençóis e fronhas embrulhados. Ao desenrolá-los, encontramos peças cheias de vincos e, muitas vezes, com pontas ainda húmidas.

Este cenário obriga-nos a passar a roupa a ferro (por vezes com bastante dificuldade) e a ter de secar novamente algumas peças, aumentando assim o gasto de energia. Mas, garantimos que se seguir as dicas dos especialistas do site Good Housekeeping este problema vai deixar de se colocar na sua vida doméstica.

Sacuda a roupa

Muitas pessoas tiram a roupa diretamente da máquina de lavar para a de secar, tal e qual como estava no final do ciclo. Isto não vai ajudar. Enfiar roupa já toda enrolada no secador não vai dar bom resultado. Por isso, sacuda peça a peça a água e coloque de parte a roupa de cama para um programa à parte.

Use bolas de secagem

Se não sabe do que falamos, aprenda sobre bolas de secagem neste artigo e como comprá-las. As bolas fazem com que o ar circule entre as peças e que a humidade seja absorvida, acelerando o processo de secagem e resultando em poupança de energia.

Não sobrecarregue o tambor

Sabemos que muitas vezes é urgente ‘despachar’ o máximo de roupa possível. Mas a pressa é inimiga da perfeição neste caso. Um tambor atulhado de roupa vai fazer com que o ciclo demore muito tempo e que as peças saiam absolutamente amarfanhadas, cheias de vincos. Resultado? Acaba a ligar o ferro sem necessidade.

Feche sempre as capas de edredão

Se as capas de edredão têm botões ou fechos, lembre-se de as fechar. As capas tendem a engolir tudo, desde fronhas e toalhas. Resultado? Vai encontrar roupa por secar dentro da capa e toda amassada. Evite secar peças pequenas com as capas ou use um saco de rede próprio para secador para juntar todas elas.

Misture a roupa de cama com toalhas

As peças como as toalhas de banho absorvem a água e ajudam a evitar que os lençóis fiquem com vincos.

Seque as peças pequenas todas juntas

Junte a roupa interior, toalhas de mão, fronhas e panos da loiça num ciclo e guarde as peças grandes como lençóis e toalhas para um ciclo diferente. Isto evita que peças menores sejam engolidas por outras maiores.

Verifique o secador

Espreite a meio do ciclo, através do botão de pausa, se tudo está a correr bem na secagem. Se encontrar a roupa muito emaranhada, sacuda algumas peças, e retire as que já estiverem secas.