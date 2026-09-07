Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”

E se pudesse levar para casa uma peça de um hotel de quatro ou cinco estrelas por uma fração do preço habitual? É isso que está a acontecer neste momento na Second Serve, plataforma onde unidades hoteleiras colocam à venda mobiliário, decoração e outros artigos que deixam de utilizar, muitas vezes na sequência de renovações.

Atualmente, há quatro vendas ativas na plataforma. A oferta inclui peças da The Onyria Collection, da Onyria Quinta da Marinha, do Hotel Mundial, do Infante Sagres, no Porto, e ainda do Projeto Ocean Ville, ligado à Discovery Hotel Management.

Entre camas, colchões, sommiers, cabeceiras, mesas de cabeceira, cadeiras, espelhos, móveis de televisão e elementos decorativos, há uma grande variedade de artigos à procura de uma segunda vida. No caso do Ocean Ville, a oportunidade é particularmente curiosa: trata-se de um antigo projeto hoteleiro em Albufeira que nunca chegou a abrir, pelo que muitas das peças disponíveis nunca chegaram sequer a ser usadas.

A ideia da Second Serve é simples: quando um hotel renova os seus espaços, em vez de enviar para armazenamento ou descarte mobiliário que continua em boas condições, pode colocá-lo à venda na plataforma. Assim, particulares e empresas conseguem comprar peças provenientes de unidades hoteleiras por preços que podem ficar bastante abaixo dos praticados nas lojas tradicionais.

E não é preciso ser especialista em decoração para encontrar oportunidades. Na categoria dedicada aos quartos, por exemplo, aparecem camas, colchões, sommiers, cabeceiras, cadeiras, espelhos e outros artigos, enquanto as restantes categorias abrangem mobiliário, decoração e exterior, refeições e cozinha e peças únicas.

Há, contudo, um detalhe importante: estas Garage Sales são temporárias, com uma duração prevista de um a três meses, e as compras só ficam disponíveis para levantamento ou entrega quando o hotel encerra para renovação.

O IOL foi à procura das melhores pechinchas atualmente disponíveis e selecionou algumas das peças que merecem ser vistas — e que podem transformar a casa sem obrigar a gastar uma fortuna.