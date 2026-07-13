Verdadeiras "pechinchas": estes hotéis estão a vender camas, colchões e decoração dos seus quartos

De 50 para 20 euros: mais de 21 mil pessoas já experimentaram estes fones

Porque é que não deve ir de férias sem deixar um copo no lava-loiça

Quem é que nunca dormiu numa cama de hotel e pensou: "adorava ter uma destas em casa"? Agora, esse desejo pode tornar-se realidade. A plataforma Second Serve está, neste momento, a vender o recheio dos quartos de alguns dos mais conceituados hotéis de luxo do País - como o Pestana, o Tivoli, o Vila Galé e o Onyria - e a preços muito convidativos.

Na secção dedicada aos quartos, por exemplo, é possível encontrar uma grande variedade de artigos, incluindo camas, colchões, sommiers, cabeceiras, móveis de televisão, cadeiras, espelhos e elementos decorativos. Muitos destes produtos apresentam preços bastante inferiores aos que seriam encontrados em lojas de mobiliário ou decoração. Os preços começam nos 35 euros, estando sujeitos à disponibilidade em stock.

A Second Serve permite que qualquer pessoa compre estes produtos a preços muito mais baixos do que os praticados no mercado. Através deste marketplace especializado, unidades hoteleiras que estão a renovar os seus espaços podem vender o mobiliário que deixam de utilizar, dando-lhe uma segunda vida e evitando o desperdício.

A ideia é simples: em vez de camas, cadeiras, espelhos, mesas de cabeceira ou outros artigos acabarem armazenados ou descartados, são colocados à venda na plataforma e ficam disponíveis para particulares e empresas. O resultado? Verdadeiras "pechinchas" para quem procura renovar a casa, sem gastar uma fortuna.

Veja na galeria alguns dos produtos que estão, neste momentos, disponíveis na plataforma.