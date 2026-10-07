Gostava de ter um quarto de hotel em casa? Este hotel está a vender o seu mobiliário a partir de 12 euros

Já imaginou levar para casa uma peça que fez parte de um hotel junto à Praia da Falésia? É possível fazê-lo graças a uma iniciativa que está a decorrer no PortoBay Falésia, um hotel de Albufeira.

No âmbito da requalificação integral do hotel, a Second Serve, plataforma dedicada à venda de mobiliário e equipamentos usados de hotelaria, lançou uma venda de garagem com peças provenientes dos quartos e de diferentes áreas da unidade hoteleira.

Esta é a primeira venda da Second Serve no Algarve e, segundo a plataforma, também a maior operação deste género realizada até à data.

O que está à venda?

Há várias peças disponíveis, tanto para particulares como para empresas e profissionais ligados à hotelaria e à decoração.

Entre os artigos encontram-se sofás e poltronas, mesas e secretárias, cabeceiras de cama, colchões, espelhos, candeeiros, quadros e televisões, entre outros elementos que faziam parte do hotel.

O PortoBay Falésia tem 310 quartos e é uma unidade de quatro estrelas situada junto à Praia da Falésia, em Albufeira. A venda já está disponível através do site da Second Serve.

Há dois dias para ver as peças no próprio hotel

Quem quiser ver os artigos antes de comprar terá oportunidade de visitar o PortoBay Falésia nos dias 9 e 10 de outubro. Depois da compra, as peças podem ser recolhidas diretamente no hotel entre 19 e 25 de outubro.

Também existe a possibilidade de contratar o serviço de transporte da Second Serve. Nesse caso, as peças serão entregues entre 26 de outubro e 1 de novembro.

E o que acontece ao que não for vendido?

A iniciativa tem também uma vertente de reutilização. As peças que não forem vendidas até 1 de novembro serão doadas a instituições de caridade.

A Garage Sale surge no contexto da renovação integral do hotel e pretende dar uma segunda vida ao mobiliário que continua em condições de ser utilizado, evitando que estas peças sejam simplesmente descartadas.

Esta é também a primeira iniciativa deste género realizada pelo grupo PortoBay.

Uma segunda vida para o mobiliário de hotel

A Garage Sale resulta da parceria entre o PortoBay Falésia e a Second Serve, uma plataforma criada em abril de 2025 e dedicada à comercialização de mobiliário e equipamentos usados provenientes dos setores da hotelaria e restauração.

A empresa procura facilitar a reutilização destes artigos, ligando hotéis, restaurantes e consumidores finais.

No caso do PortoBay Falésia, a operação permite que peças utilizadas no hotel possam continuar a ser usadas noutros espaços, seja em casas particulares, empresas ou projetos de decoração.