OPINIÃO I O regresso de Bruno de Carvalho à casa mais vigiada do país

Na entrada da Vânia apostei todas as fichas de como viria a ser uma brilhante jogadora, mas só que não aconteceu. Passa o tempo a promover a sua marca e de jogo tem muito pouco ou nada. Para mim a Vânia é uma grande jogadora de marketing, só isso.

O Miguel quebrou uma das regras mais importantes do jogo, passou informações importantes cá de fora para dentro da casa. Já não é a primeira vez que o Miguel entra num reality show, e por isso deveria de saber muito bem quais são as regras do jogo. Foi sancionado, começando as nomeações já com dois votos, não achei justo. Deveria ter levado uma nomeação direta.

Bruno de Carvalho é novamente o homem do momento. Na sexta-feira, a TVI anunciou o regresso do Bruno à casa mais vigiada do país e as redes sociais pegaram fogo. Ficámos todos com as expectativas altas com este regresso. Também os moradores da casa ficaram de queixo caído ao verem o Bruno entrar como concorrente. Aposto que o Bruno vai mexer com o jogo, bem como revolucioná-lo. Vai dar muito que falar. E, parece-me que vai haver uma picardia, das boas, com a Inês e o Miguel.

Do lote dos nomeados o Miguel foi o primeiro salvo, que era mais do expectável. A expulsão da Margarida surpreendeu-me, e a salvação do Ossman ainda me deixou mais surpreso. Desculpem, mas está na hora de expulsar o Ossman, estamos a meio do jogo, e nesta fase queremos pessoas que mexem com a casa, e que dão tudo por tudo. O Ossman é planta desde o primeiro dia, deu o ar da sua graça esta semana, mas mesmo assim sem destaque.