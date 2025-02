OPINIÃO I  Miguel Vicente e a sua vitimização

O jogo está cada vez mais aguerrido, mas não é o vale tudo. Há alguns concorrentes que estão a ultrapassar os limites, e por isso têm de ser sancionados, mas que sejam sanções pesadas!

Que o Miguel joga baixo, muito baixo, nós já sabemos. Já não é novidade, até porque não é novo neste tipo de andanças. Acho que se pode jogar de várias formas, sem ultrapassar limites. Para mim, o Miguel ultrapassou todos os limites esta semana. Faz insinuações graves e tem comportamentos deploráveis. Exemplo disso é que se passou recentemente acusando a Inês de o ter empurrado, e foi tudo mentira, todos vimos as imagens que passaram em plena gala.

O Tiago e o Miguel provocaram-se mutuamente, mas mais uma vez o Miguel ultrapassou todos os limites. Os dois foram sancionados. Concordei com a sanção do Tiago, já com a do Miguel não foi a mesma coisa. Sim, deveria ter sido expulso. O que mais me irrita, é que o Miguel sabe perfeitamente aquilo que faz, mas depois faz-se de vítima. Mas isso já não é novidade para ninguém.

Sinceramente estava à espera de mais por parte do Bruno de Carvalho. Pensei que fosse mexer mais com a casa, mas não. Está só ser politicamente correto. Gostava de ver um Bruno de Carvalho mais aguerrido, mais jogador.

Já vos disse que estou a gostar, e muito, do jogo do Afonso? Nota-se que está a crescer de dia para dia, enquanto jogador. Está a tornar-se um jogador de primeira liga. Um protagonista à séria.

A Inês voltou a ser a primeira concorrente salva o que não nos surpreendeu, mas admito que gostava de ver, e muito, a cara do Miguel ao saber que não tinha sido o primeiro salvo. A Vânia foi a concorrente expulsa, sempre disse que assim que fosse nomeada seria expulsa. Para mim teve muito pouco de jogadora, entrou com uma estratégia de marketing. Vânia a publicitária?