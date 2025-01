OPINIÃO I Pegou fogo no parquinho

A gala de domingo foi explosivo e um reflexo do que vai ser o Desafio Final a partir de agora.

A Margarida, o Miguel Vicente e a Vânia Sá são os novos moradores da casa do Desafio Final, e prometem pegar fogo no parquinho. O descanso acabou e a qualquer momento a casa explode, já todos sabemos que a Vânia e o Miguel são umas verdadeiras bombas relógio. A Margarida entrou na casa com que objetivo? Para bater de frente com o Gabriel e com a Inês? Ou foi só lá para ir lavar roupa suja? É que a Margarida entrou com verdadeiro ataque de baixo nível, aquilo de jogo não tem nada.

A Inês é grande protagonista desta edição do Secret Story – Desafio Final. Ela está em todas as dinâmicas. Está em todas VTs. E, mexe com o jogo de todos, e consegue levar sempre a melhor. Por vezes é mal-educada e até um pouco agressiva no modo de como fala, mas é uma jogadora de topo.

No confessionário a Joana Diniz comentou a forma física do Miguel Vicente, e deixem que vos diga que lhe ficou muito mal. O Cláudio tentou dar a volta à situação, mas as redes sociais não perdoaram a atitude da concorrente. Acho triste e até deselegante comentar a aparência física de outra pessoa de forma gratuita.

A Flávia foi a primeira expulsa deste fim-de-semana e isso já era mais do garantido. Do leque dos nomeados era a concorrente mais fraca em termos de jogo. O Gabriel também abandonou o jogo. O Gabriel na minha ótica não sai pela discussão com a Margarida, ele saiu porque foi a nomeações com dois concorrentes fortes. Todos sabemos que o Gabriel é engraçado, mas só isso não é suficiente, num desafio final querem-se jogadores aguerridos.

Hoje vai haver uma nova expulsão. Uma das plantas da casa, a Sandrina, o Ossman e a Rita, vai abandonar a casa pelas mãos do Miguel e da Vânia. Será que não dá para ser uma dupla expulsão? Assim saia a Sandrina e o Ossman, a expulsar só um, espero que a Sandrina seja a escolhida.