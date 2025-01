OPINIÃO I O regresso desejado do João Ricardo à casa mais vigiada do país

Este é, provavelmente, o Desafio Final com um grupo de concorrentes que realmente consegue criar momentos de grande interesse, mantendo-nos colados ao ecrã.

A gala de sábado teve como destaque o confronto de imagens, a eliminação de Catarina Esparteiro e a entrada de Jéssica Galhofas. Desde que soubemos quais seriam os nomeados, eu acreditava que a Catarina sairia, mas não esperava que o Ossman fosse o primeiro a ser salvo. A única explicação que encontro para isso é que a Auchan apostou todas as suas fichas nele. A Jéssica entrou com força e logo se enfrentou com o David Maurício, e sabem porquê? Porque percebeu que ele estava a jogar bem e quis associar-se a ele para seguir em frente na competição.

Os capitães consideraram que Inês Morais e David Maurício foram os principais destaques do jogo. De fato, os dois têm se entregado de corpo e alma desde o início. Cada um com a sua estratégia e personalidade, não hesitam em colocar as garras de fora para alcançar a vitória.

A saída dos capitães da casa mais vigiada do país, deixaram-me triste. Sério, fiquei mesmo. Se tivessem ficado mais dois dias, aposto que teriam se enfrentado de uma forma explosiva, criando um caos nunca antes visto na televisão portuguesa. A Teresa, apesar de ser convidada, fez o seu trabalho com intensidade, mexendo com a casa e deixando alguns concorrentes desconfortáveis.

A expulsão de Nuno Jesus não me surpreendeu, era algo esperado. Como já mencionei antes, o Nuno não passava de um rosto bonito, sem substância no jogo. Era basicamente uma planta.

Por fim, tivemos o tão aguardado regresso de João Ricardo à casa. Desde o início da temporada, todos estávamos ansiosos para vê-lo de volta. Ele tem tudo para ser um grande concorrente e, quem sabe, até o vencedor. Se o João mantiver a postura que teve na sua edição, ele certamente irá abalar a casa e se posicionar com força no jogo. Na minha opinião, ele pode até roubar o protagonismo do David Maurício.