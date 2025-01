OPINIÃO I A Sandrina não é uma concorrente de Desafio Final

Num Desafio Final há regras que não devem ser quebradas, e segredos que não podem ser revelados. A Joana Diniz ficou automaticamente nomeada pela Voz por ter revelado uma missão. Não é a primeira vez que a concorrente entre num formato destes, e por isso deveria ter levado uma expulsão direta.

Se todos queiramos a entrada do João Ricardo neste reality show, acho que estamos dececionados. Neste Desafio Final nem parece o João que marcou para sempre o Secret Story 8. Acho que não se conseguiu adaptar a este jogo. Já passaram oito dias desde que entro no jogo, por isso está mais do que na hora para se começar a destacar e dar tudo por tudo.

Sandrina Pratas e Joana Sobral são as novas concorrentes. Digo-vos já que a Sandrina não é uma concorrente de Desafio Final. É uma jogadora fraquíssima, é planta. Até pode ser engraçada, mas não é isso que se pretende num jogo destes. E, como quem diz a verdade não merece castigo, a Sandrina só entrou para ganhar algum dinheiro. Perante isto não há muito mais a dizer. Fiquei super contente com a entrada da Joana Sobral. Se bem se lembramos dela no Big Brother 2023 era uma concorrente completa e com uma forte presença no jogo.

Um fim-de-semana com gala dupla, é sinónimo de dupla expulsão. A expulsão da Patrícia surpreendeu-me, mas ao mesmo tempo percebi a sua saída. Prometeu tudo no primeiro dia, e depois? Nunca mais apareceu. Jéssica Galhofas foi a concorrente expulsa de domingo. Era mais do que espetável a sua saída. O que me continua a surpreender é o Ossman que continua a ser salvo, juro que não entendo. Neste jogo queremos pessoas capazes de dar tudo por tudo, e não plantas.